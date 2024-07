Alors que l’été a déjà commencé (même si, au vu du temps dans certaines régions, on ne dirait pas), les envies d’évasions et de voyages vont se faire sentir durant les deux mois à venir. Sachant cela, Getaround (la première plateforme d’autopartage en Europe) offre l’opportunité à ses utilisateurs de partir plus sereinement.

En louant leur voiture directement sur la plateforme de la firme, les propriétaires génèrent des revenus supplémentaires pour financer leurs escapades, tout en "contribuant à une mobilité plus durable". Pour cet été 2024, Getaround a réalisé le Top 10 des destinations privilégiées par ses utilisateurs pour la saison estivale, en France :

1- Marseille

2- Lyon

3- Ajaccio

4- Bastia

5- Bordeaux

6- Nice

7- Toulouse

8- Porto-Vecchio

9- Montpellier

10- Toulon

1,6 million de personnes et près de 50 000 voitures sont assurées par l'entreprise dans huit pays différents.

La Corse en force, Paris out

Pour une deuxième année consécutive, Marseille arrive en tête des villes où se rendront les Français qui pratiquent l'autopartage. De façon générale, la Méditerranée est la grande favorite avec Nice, Montpellier et Toulon parmi les destinations privilégiées. Toulouse arrive à la 7ème place et c’est d'ailleurs la ville d'Occitanie où l'autopartage connaît une belle dynamique, avec une augmentation de 13 % d'utilisateurs par rapport à l'année dernière.

Si la capitale est clairement boudée par les vacanciers (entre la Mer et la Seine le choix est vite fait), la Corse fait figure de véritable étalon puisque l’on retrouve trois villes (Ajaccio, Bastia et Porto-Vecchio) dans ce classement. L’Île accueille des milliers de vacanciers arrivant en avion ou par bateau, tous les étés, et qui utilisent la location de véhicules pour se déplacer. Getaround a même connu une croissance de 10 % d'utilisateurs en Corse par rapport à 2023.

Quelques conseils

Depuis sa création en 2009, Getaround compte déjà plus de 6 millions de trajets réalisés et en connaît donc un rayon en matière de location de véhicules. Pour vous aider à mieux préparer vos vacances, la firme donne cinq conseils aux propriétaires de voitures dans les zones les plus plébiscitées pour optimiser leur annonce et arrondir leurs fins de mois :

1- Proposer la livraison du véhicule à plusieurs endroits :

En proposant la livraison du véhicule aux abords des gares et des aéroports, où il y a en moyenne +60% de demandes de locations par rapport au reste de la ville, le propriétaire accroît la visibilité de son annonce. On observe également des réservations en moyenne 30% plus longues, soit 15% de revenus en plus par trajet pour les propriétaires. De plus, les réservations sont souvent faites deux fois plus à l'avance (12 jours contre 6 jours pour des locations dans le reste de la ville), ce qui permet aux propriétaires d'avoir une meilleure visibilité sur leur calendrier de location et de mieux s'organiser.

2- Activer le "Prix Intelligent" :

Cette option permet d’ajuster les prix de la location en fonction de la demande, ce qui peut augmenter les revenus des propriétaires jusqu'à 20 % pour certaines voitures. Elle permet également aux propriétaires d'éviter de gérer manuellement la mise à jour des tarifs dans leurs calendriers.

3- Améliorer l’état du véhicule et sa visibilité sur la plateforme :

Avoir un véhicule propre et agréable, reflété dans les photos de l'annonce sur l'application, augmente la satisfaction des locataires. Cela les incite à réitérer leur réservation pour leurs prochains trajets.

4- Améliorer la sécurité :

Bien que toutes les voitures disponibles sur Getaround soient approuvées par l'Union Européenne, assurées et soumises à des critères précis, le propriétaire peut renforcer lui-même la sécurité de son véhicule. Par exemple, il peut changer les pneus, s'assurer que les vitres sont propres, remplir le liquide lave-glace ou ajouter des équipements de sécurité.

5- Équiper sa voiture de Getaround Connect :

Les propriétaires ont la possibilité d'équiper leur voiture d'un boîtier installé gratuitement par la marque. Grâce à "Getaround Connect", les locataires peuvent déverrouiller les portes de la voiture avec leur smartphone. Ainsi, les propriétaires peuvent mettre leur voiture en location sans avoir besoin d'être présents pour remettre les clés.