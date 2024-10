Le XM, le modèle le plus grand, le plus puissant et peut-être le plus controversé de la famille M, développe une puissance de 748 ch et un couple de 1 000 Nm dans la version "Label Red". Bien qu'il ne soit pas possible d'augmenter la puissance du moteur électrique de 197 ch, le potentiel du moteur V8 de 4,4 litres nommé S68, qui produit 585 ch, est bien plus flexible. Et Manhart n'a pas attendu pour profiter de ce potentiel. Voici la BMW XM MHXM de 900 chevaux !

Manhart MHXM 900 vu de l'arrière

Akrapovic, toujours à l'oeuvre mais pas forcément approuvé

Comme prévu, le 900 dans son nom représente la puissance du véhicule. Manhart, qui offre également un couple de 1 200 Nm au SUV, a réalisé cette augmentation avec le soutien de l'ECU MHtronik. De plus, le système d'échappement slip-on Akrapovic a été préféré pour permettre au moteur de respirer plus facilement. Cette œuvre d'art, qui n'a pas pu recevoir l'approbation du TÜV (organisme de certification de produits et systèmes de management allemand) en raison de l'annulation du catalyseur, des tuyaux de descente de type course et des tuyaux de remplacement OPF-Delete avec catalyseur HJS à 300 cellules, sera naturellement proposée aux marchés étrangers.

Comme alternative au système Akrapovic, un système d'échappement en acier inoxydable commandé par valve est également proposé, ce qui laisse aux clients la possibilité de mettre à niveau le système de freinage du XM. Au niveau du châssis, le MHXM 900 dispose d'une suspension plus basse que le modèle standard, grâce aux ressorts H&R.

Le carbone est roi

Cette voiture dispose de roues de 24 pouces. A noter également que la largeur des pneus est de 295 cm à l'avant et de 355 cm à l'arrière.

Pour affiner encore le design exagéré du XM Label Red (voir ci-dessous), Manhart a eu recours à de nombreuses pièces en fibre de carbone comme des inserts pour conduits d'air, une calandre ou un nouveau capot. N'oublions pas de mentionner le becquet arrière à double couche, un au bout du toit et un sous la lunette arrière. De plus, l'intérieur a été enrichi de pièces en fibre de carbone.

Galerie: BMW XM Label Red (2023)