En Europe et aux États-Unis, vous pouvez choisir entre deux versions de la Lotus Emira : le modèle de base à quatre cylindres ou le V6. Le modèle de base à moteur AMG développe une puissance de 360 ​​chevaux, tandis que le V6 délivre quelques 400 chevaux. Mais si vous vivez dans certains marchés (Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique), un nouveau modèle à quatre cylindres, encore plus puissant, est disponible pour 2025.

Lotus Lotus Emira Turbo SE 2025

La nouvelle Lotus Emira SE utilise le même quatre cylindres AMG turbocompressé de 2,0 litres qu'auparavant, mais il développe ici 400 ch et 480 Nm de couple, soit une augmentation de 40 ch et 50 Nm de couple. Fait intéressant, cette puissance correspond désormais à celle de l'Emira à moteur V6. Malheureusement, le modèle à quatre cylindres n'est disponible qu'avec une transmission à double embrayage à huit rapports, alors que vous pouvez toujours obtenir une boîte manuelle sur le V6.

Lotus Emira Turbo SE 2025 (l'arrière)

Cette augmentation de puissance pour le modèle Turbo SE se traduit par un temps de 0 à 100 km/h légèrement plus rapide, soit 4,0 secondes, contre 4,3 secondes pour le modèle Turbo standard. L'Emira Turbo SE améliore également sa vitesse de pointe de 11 km/h par rapport à la version Turbo standard, atteignant 180 km/h. Le pack Lotus Drivers est fourni de série, qui comprend la suspension Sport plus rigide, les freins ventilés en deux parties perforés et le contrôle de lancement.

Bientôt chez nous ? Ne comptez pas trop dessus

Une nouvelle conception de jantes de 20 pouces à rayons en V permet de différencier visuellement la SE du reste de la gamme, tout comme les étriers de frein rouges, le badge "Emira Turbo SE", les badges Lotus foncés et les embouts d'échappement noirs. L'intérieur bénéficie même d'une garniture de pavillon en Alcantara améliorée.

La nouvelle Emira Turbo SE sera-t-elle commercialisée en Europe ? Cela reste à voir. Nous avons contacté Lotus pour le savoir, mais pour l'instant, vous pouvez toujours mettre la main sur le modèle de base à quatre cylindres Turbo ou sur le V6 suralimenté. Le modèle de base est disponible à partir de 96 815 €