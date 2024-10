La Fiat Grande Panda marque le début d'une nouvelle dynastie pour le Lingotto. Plus qu'un modèle unique, en effet, la Panda est destinée à devenir une véritable famille, avec différentes déclinaisons de carrosserie pour plaire au plus grand nombre.

Après la Grande Panda, ce sera donc au tour d'une Fastback (nom provisoire puisque le nom officiel n'a pas encore été défini). Sa forme, cependant, pourrait être similaire à celle du concept Giga Panda et à celle de notre rendu exclusif.

Style coupé

Alors que la partie avant pourrait largement reprendre ce que nous avons vu sur la Grande Panda, la Fastback se caractérisera principalement par une partie arrière carrée, mais avec une lunette arrière inclinée. L'arrière pourrait également avoir un look spécifique, avec des feux horizontaux d'allure très moderne et le logo Fiat au centre.

Fiat Fastback (2026), le rendu de Motor1.com

En termes de dimensions, la Fastback devrait se rapprocher des 4,3 mètres de la Citroën Basalt Vision, la « cousine » française qui sera destinée à l'Amérique du Sud et à l'Asie, tandis que la plate-forme sera toujours celle de la Smart Car, c'est-à-dire la même que celle de la Grande Panda.

Fiat Grande Panda, l'intérieur

En ce qui concerne l'intérieur, il n'y a pas de nouveautés particulières. On retrouve sur la Fastback le tableau de bord rectangulaire aux côtés arrondis (une forme inspirée du circuit historique de Lingotto à Turin) et les deux écrans de 10" et 10,25" pour le combiné d'instruments et l'infotainment.

Thermique et électrique

Le lien avec la Grande Panda devrait également concerner les moteurs. La Fastback devrait être lancée en version mild hybrid essence avec un 1.2 de 100 ch et une boîte automatique à double embrayage à 6 rapports, et en version 100 % électrique.

Fiat Panda Fastback, photos espions

Cette dernière pourrait disposer de la même batterie de 44 kWh et du même moteur de 113 ch que la Grande Panda, avec une autonomie en cycle WLTP d'environ 320 km. Mais il n'est pas exclu que, compte tenu des dimensions plus importantes de cette Fiat, une variante plus puissante avec une batterie plus grande arrive à terme.