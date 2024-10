À l'heure de l'électrification quasi obligatoire, le marché européen accepte volontiers les hybrides de Toyota, car ils n'ont pas besoin de prise de garage. C'est également le cas du RAV4, malgré son âge.

En fait, de nombreux clients qui se présentent chez un concessionnaire intéressés par le Corolla Cross finissent par acheter le véhicule récréatif actif 4 (RAV4) pour sa puissance accrue et son habitacle exceptionnel. Il est maintenant temps de passer à la prochaine génération de ce SUV et l'attente est vraiment grande.

On ne sait rien encore de son design, mais nous souhaitons vous montrer ce que le site "Top Electric SUV" a imaginé pour lui. Il propose un RAV4 avec une face avant de style rétro et un look très robuste. Vous êtes convaincu ?

Un SUV hybride plus puissant et plus efficace

Avant de découvrir le véritable SUV, il faudra attendre de voir l'esthétisme du Land Cruiser (plutôt rétro) ou du C-HR (très sportif), même si nous ne pouvons pas exclure la possibilité qu'aucun des deux ne continue et que le RAV4 ait son propre style.

Sur le plan mécanique, le SUV japonais continuera d'être propulsé par une motorisation hybride. En principe, il bénéficiera d'une puissance accrue (donc de plus de 222 ch) et d'une efficacité encore supérieure, grâce à une meilleure utilisation du moteur électrique. Malheureusement, nous n'avons pas encore de spécifications concernant les groupes motopropulseurs.

L'option hybride rechargeable (qui donne désormais 309 ch combinés) devrait également être conservée, car elle présente une consommation de carburant très faible et cela sera crucial pour la moyenne des émissions, qui doit être de plus en plus limitée pour éviter les amendes de l'Union européenne.

Pour quel prix ?

Il est fort probable que le nouveau RAV4 gagne en taille pour se positionner au cœur des SUV de taille moyenne. L'espace intérieur sera donc encore meilleur et le coffre, qui est actuellement de 580 litres maximum, dépassera les 600 litres.

Actuellement, cette Toyota peut être achetée à partir de 40 000 €, mais le prix de la prochaine tranche sera sûrement plus élevé. Nous espérons que nous pourrons apercevoir une voiture d'essai camouflée, car cela signifie que le projet aura bien avancé.