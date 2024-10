Lors de la présentation du Foxtron Model D, une plateforme qui peut être achetée par d'autres constructeurs souhaitant réduire les délais et les coûts de conception de nouvelles voitures, nous avons interviewé Tais Chuu, chef de projet principal de la marque qui fait partie du groupe Foxconn, une entreprise qui fabrique notamment des iPhones.

Le directeur a expliqué ce qui a conduit le groupe à créer ces plateformes ces dernières années car, outre le Model D, il existe aussi les Model B et C, plus petits, à savoir l'idée de fournir un modèle standard qui serve de « point de départ » pour la construction de véhicules personnalisés.

Un objectif unique

D'après ce que le directeur a précisé lors de la présentation du nouveau Model D, l'objectif principal du projet est d'offrir de la flexibilité, en permettant aux clients de personnaliser le véhicule de diverses manières qui permettent de réduire les coûts.

Pour entrer dans les détails, l'entreprise fournit à ses clients un soutien complet pour la création d'une nouvelle voiture, en commençant par sa conception de base et en les aidant dans les étapes de personnalisation : depuis la conception elle-même et l'ingénierie jusqu'à la production finale.

Il s'agit d'une idée commerciale innovante et très précise, qui permet de conserver certains points fixes de la structure principale tout en modifiant de nombreux autres aspects, dans le but ultime de maintenir les coûts de conception et de production à un niveau peu élevé et, entre autres, de maintenir le prix final de la voiture à un niveau compétitif.

Le Model D sera-t-il vendu sous le nom de Foxtron ou aura-t-il un autre nom ?

Le modèle commercial de Foxtron consiste à mettre la plateforme à la disposition d'autres marques, qu'il s'agisse d'une start-up ou d'un constructeur automobile à part entière.

Il n'y a qu'un seul cas un peu « spécial » dans lequel nous utilisons notre nom, à savoir celui de l'autobus Model U de 12 mètres, car dans ce secteur, les opérateurs ne se soucient pas de l'image de marque.

Foxtron Model D, l'arrière

Quant aux flottes, voulez-vous les attirer aussi ?

Même les opérateurs de flotte comme Hertz ou d'autres sociétés de location de voitures ne se soucient pas de la marque du véhicule. Ce qu'ils peuvent obtenir, c'est un produit qu'ils peuvent gérer et exploiter et dans lequel ils peuvent installer leur propre logiciel d'exploitation, grâce à notre intégration.

Pensez-y. Au lieu d'exploiter une voiture BMW, Hertz pourrait exploiter une voiture Hertz et ce serait extrêmement avantageux pour eux.

Quelle part de votre marché pensez-vous que ce secteur représentera ?

Nous ne savons pas. Parce que les flottes sont compliquées, elles sont soit énormes, soit minuscules, et nous ne nous fixons pas de limites, mais lorsque le concept commercial se présente, nous discutons de la manière pour le surmonter.

Pour l'instant, cependant, notre mission principale est de contribuer au progrès de l'industrie de la voiture électrique.

Pourquoi avoir créé un monospace ?

Bien sûr, je suis conscient que le monospace a eu une image négative au cours des dernières décennies et c'est pourquoi nous voulons le remodeler, pour qu'il ne soit pas un produit ennuyeux.

Aujourd'hui, les monospaces de luxe sont très populaires, en particulier en Asie, où nous avons vu l'année dernière de nombreux constructeurs lancer plusieurs de ces modèles, y compris Volvo avec l'EX90. Nous pensons donc qu'il s'agit d'un secteur très important, car il montre que les véhicules électriques peuvent également être très utiles et attrayants.

Foxtron Model D, l'intérieur

Comment est née la collaboration entre Foxtron et Pininfarina ?

La façon dont cela a commencé me dépasse un peu, parce qu'il s'agit d'un niveau de gestion très élevé. Mais l'une des raisons pour lesquelles nous avons choisi Pininfarina comme partenaire, c'est parce que nous sommes un fournisseur de plates-formes.

Lorsque je parle de plates-formes, je ne pense pas seulement aux plates-formes de véhicules. Nous disons que nous sommes un fournisseur de solutions : nous fabriquons, nous concevons et nous fournissons des solutions logicielles. Nous sommes donc un fournisseur.

Si vous regardez Pininfarina, ils font aussi une production très limitée de certains véhicules. Ils s'occupent du design et de tout le reste, comme nous le faisons.

Ils sont donc eux aussi des « fournisseurs », mais ils opèrent dans une atmosphère différente. Je dis toujours que si une entreprise parvient à survivre pendant près de 100 ans, c'est qu'elle a ses raisons.

Où les voitures Foxtron sont-elles vendues aujourd'hui ?

Le Model C est actuellement vendu sous une marque appelée Luxorin, qui fait partie du groupe Luxorin à Taïwan. Cependant, nous discutons également du marché américain, où une autre marque manifeste beaucoup d'intérêt.

Quelle est la partie que vos clients souhaitent le plus modifier ?

Très souvent, ce qu'ils demandent de changer, c'est uniquement l'esthétique. Par exemple, les housses des sièges intérieurs, du cuir au tissu, etc. Ou l'extérieur, comme les pare-chocs avant et arrière, les jupes latérales, etc.

Je pense que, même sur la base des collaborations que nous avons eues jusqu'à présent, ils ne sont jamais allés au-delà de ce type de modification, principalement parce que nous avons fait du bon travail sur le plan de la conception.

Personne n'a donc pensé que des changements radicaux étaient nécessaires ?

Les partenaires qui ont besoin d'une révision majeure de leur conception peuvent le faire. Nous avons d'ailleurs quelques projets qui vont dans ce sens. Par ailleurs, si deux clients sont intéressés par le même projet, il faut modifier profondément l'un des deux projets.

En même temps, les clients savent que pour maintenir les coûts à un niveau bas, ils ne doivent pas changer trop de choses. Par conséquent, s'ils peuvent partager autant que possible le développement ou le coût du véhicule avec d'autres, ils en profitent également : c'est le modèle commercial dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui.

Foxtron Model D, Les sièges arrière

En quelle année avez-vous commencé à fournir des voitures à d'autres ? Il y a environ trois ou quatre ans, n'est-ce pas ?

Nous avons commencé nos activités en novembre 2020. À partir de là, il nous a fallu environ un an pour développer la première plateforme. Et en 2022, nous avons commencé à discuter de la manière de construire des véhicules pour d'autres.

Cela n'a donc pas duré longtemps, environ deux ans, et maintenant, avec le Model D, nous développons une plateforme de deuxième génération.

Êtes-vous le premier à offrir ce type de service ?

En fait, nous ne sommes pas les premiers à le faire. Si l'on y regarde de plus près, il existe des projets de partage de voitures, par exemple. Si vous regardez la Supra ou la Z4, par exemple, elles ont également été conçues comme un projet de partage de plateforme, bien que les véhicules soient très différents.

Mais il y a de plus en plus de projets de ce type. Je peux citer l'exemple de la Ioniq 5 et de l'EV6. En fait, il s'agit d'une plateforme qui prend un véhicule et qui, si vous pouvez les assembler, permet d'obtenir une meilleure efficacité. Les constructeurs automobiles s'en rendent déjà compte.

Foxtron Model D, la roue en alliage

Souhaitez-vous offrir ce service à un public plus large ?

Pour l'instant, ils ne le font qu'entre les groupes auxquels ils appartiennent. Mais nous pouvons aussi le faire entre les personnes qui ne font pas partie d'un groupe. Ainsi, nous pouvons créer une efficacité encore plus grande. Aujourd'hui, seuls quelques fabricants de composants, comme ZF pour les transmissions automatiques, offrent peut-être un tel service.

C'est pourquoi nous voulions le faire pour des voitures entières. Nous voulions aller plus loin. Car si vous partagez un composant, vous avez l'avantage que le composant soit partagé. Si vous partagez le système, vous avez l'avantage du système. C'est l'intégration.

Et si vous pouvez ensuite intégrer cela dans un ensemble complet, dans un véhicule complet, vous en tirerez un avantage supplémentaire. Comme James a essayé de l'expliquer dans sa présentation, le prix des véhicules électriques baisse. La part de marché augmente, etc.

Mais pour y parvenir, l'efficacité (économique) doit augmenter. Pour que l'efficacité augmente, ce type de partage est, à notre avis, crucial.