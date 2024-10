Le Volvo EX30 a sa propre version coupé, mais elle ne porte pas le logo Volvo. Il s'agit du Lynk & Co. 02, le premier modèle électrique du constructeur chinois conçu spécifiquement pour l'Europe. Caractérisé par des lignes pures et acérées, il a été conçu dans le studio de design de Göteborg et peut être commandé dès maintenant à partir de 35 495 euros.

Dans un premier temps, une seule motorisation sera disponible, associée à deux packs de finition : Core et More. Découvrons-le en détail.

Lynk & Co. 02 : l'extérieur

Avec ses 4,46 mètres de long, le Lynk & Co. 02 reprend en partie l'esprit de famille de l'entreprise, notamment à l'avant avec des blocs optiques élancés et développés verticalement, créant un effet d'entaille lumineuse sur les côtés du capot. Il n'y a évidemment pas de calandre, ce qui crée un nez à l'apparence minimale et agressive.

De profil, on remarque le capot particulièrement long qui descend vers l'avant, avec un arrière réduit au minimum et un toit parallèle au sol jusqu'au pilier arrière, où il prend l'allure d'un coupé. Il en résulte des lignes sportives sans pour autant sacrifier l'habitabilité.

Lynk & Co 02 : les dimensions

Longueur Largeur Hauteur Empattement 4,46 mètres 1,84 mètres 1,57 mètre 2,75 mètres

Lynk & Co. 02 : l'intérieur

Comme l'extérieur, l'intérieur du Lynk & Co. 02 ne ressemble pas au Volvo EX30 dont il s'inspire. On y trouve une instrumentation numérique de 10,2 pouces hautement personnalisable, flanquée d'un écran central de 15,4 pouces pour gérer le riche système d'infodivertissement, climatisation inclue.

Comme sur le modèle 01, le système permet de communiquer directement avec Lynk & Co. pour envoyer des informations sur le fonctionnement de la voiture et recevoir des informations et des communications. Les boutons physiques ont pratiquement disparu, laissant place à des compartiments de rangement et à une double plaque pour la recharge sans fil des smartphones.

On dit que les voitures ressemblent de plus en plus à des smartphones, et le Lynk & Co. 02 se rapproche encore plus de ce monde avec des fonctions telles que la reconnaissance faciale pour personnaliser certains paramètres, combinée à la présence d'une caméra intégrée dans le rétroviseur, pour filmer et partager les moments de ses voyages. Un outil de divertissement mais aussi de sécurité, puisqu'il fait également office de dashcam.

Un des aspects qui caractérisent l'univers de Lynk & Co demeure la possibilité de partager sa propre voiture. Sur le côté du volant se trouve une languette qui, lorsqu'elle est tirée, active la fonction de partage.

Lynk & Co. 02 : moteurs et recharge

Basé sur la plateforme SEA du groupe Geely, le Lynk & Co. 02 est propulsé par un moteur électrique de 200 kW (272 ch) et 343 Nm de couple situé sur l'essieu arrière, alimenté par un pack de batteries NMC de 66 kWh, pour une autonomie annoncée de 435 km sur la version Core et 445 km sur la version More qui, malgré des jantes de 20" contre 19" pour la version d'entrée de gamme, peut parcourir 10 km de plus grâce à la présence d'une calandre active et d'une pompe à chaleur.

Les performances annoncées parlent d'un 0 à 100 km/h en 5,5 secondes, mais ce qui compte le plus sur une voiture électrique, c'est la recharge. Le Lynk & Co. 02 est équipé de série d'un chargeur embarqué de 11 kW sur la Core et de 22 kW sur la More, ce qui permet de recharger complètement la première en 7,5 heures via le courant alternatif, tandis que la seconde nécessite 4,5 heures.

La recharge en courant continu peut atteindre 150 kW, ce qui permet de passer de 10 à 80 % de la capacité en 30 minutes environ. La technologie V2L (vehicle-to-load) permet également de recharger des appareils externes. En tant que "cousin" de Volvo, le Lynk & Co. 02 met l'accent sur la sécurité, avec de nombreux systèmes d'aide à la conduite.

& Lynk Co. 02 : prix

Disponible à la commande à partir du 11 octobre, le Lynk & Co. 02 a un prix de départ de 35 495 euros pour la version Core. Comme indiqué, une seule motorisation est disponible pour l'instant, mais d'autres motorisations pourraient arriver à l'avenir.