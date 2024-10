Une règle non écrite veut que le modèle phare de chaque entreprise soit doté du plus gros moteur à combustion. Mais dans le cas de Ferrari, le plus gros moteur de Maranello ne se trouve pas dans la « meilleure » voiture de l'entreprise. Le virus du downsizing a piqué la nouvelle F80, qui ne compte que six cylindres. Comme vous pouvez l'imaginer, Ferrari défend déjà sa décision de réduire de moitié le nombre de cylindres.

Enrico Galliera, Chief Marketing & Commercial Officer, a déclaré à Auto Express que le V-12 avait été envisagé, mais que le V-6 s'était avéré être une meilleure option : "Nous nous sommes demandé si nous allions utiliser le moteur le plus emblématique [le V-12] ou le plus performant [le V-6], et nous avons décidé de choisir le plus performant. C'est quelque chose que nous avons toujours fait avec nos supercars, utiliser l'option la plus performante disponible à ce moment-là."

Cette déclaration contredit les propos tenus par Flavio Manzoni, directeur du design, à la fin de l'année dernière, lorsqu'il a défendu la décision d'opter pour un V-12 à aspiration naturelle pour le successeur de la 812 Superfast : "Un V8 turbo pourrait l'améliorer en termes de performances. Mais d'un point de vue émotionnel, c'est ce qu'il y a de mieux."

Outre l'abandon du gros V12, Ferrari a également exclu une motorisation hybride rechargeable ou entièrement électrique, après avoir conclu qu'un V-6 hybride était la "meilleure solution technique". On peut donc en déduire que la première voiture électrique de l'entreprise, prévue pour 2025, ne sera pas une hypercar. Elle a été récemment aperçue sous la forme d'une mule d'essai dotée d'une carrosserie Maserati Levante modifiée. Il s'agira donc probablement d'une voiture plus pratique, dotée d'un faux son de moteur V-8.

La suppression de six cylindres n'est pas vraiment un problème, étant donné que cela n'a pas dissuadé les acheteurs de faire la queue et d'essayer de signer leur nom sur la ligne pointillée. Les 799 F80 avaient déjà été vendues bien avant la première mondiale d'hier, malgré un prix exorbitant de 3,6 millions d'euros. Si les ultra-riches veulent un V-12 NA, la 12Cilindri est faite pour ça, ainsi que d'autres modèles à tirage limité qui pourraient venir pour la série Icona après la Monza SP1/SP2 et la Daytona SP3.

Maintenant que la Ferrari F80 et la McLaren W1 sont sorties, nous attendons avec impatience que le tiers restant du reboot de la Sainte Trinité se dévoile. La Porsche 918 Spyder pourrait ne pas avoir de moteur à combustion du tout, étant donné que le concept Mission X était entièrement électrique. En février, Oliver Blume, PDG de Porsche, a déclaré que la décision de construire ou non la voiture serait prise cette année.