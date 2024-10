À Imola, la pluie n'a pas perturbé le Finali Mondiali 2024 et Ferrari a offert à tous les fans (clients et non-clients) la première apparition de la toute nouvelle Ferrari F80 sur la piste, mais aussi sa variante jaune.

Oui, même une couleur peut faire les gros titres quand on parle d'une nouvelle Ferrari et cela contribue à alimenter le rêve de cette nouvelle supercar déjà candidate pour entrer dans des centaines de milliers de smartphones en tant que fond d'écran préféré. Nous vous en avons déjà parlé, nous nous contenterons donc de partager ces clichés pris par nos collègues de Motorsport.com lors de la Finali Mondiali.

Du rouge au jaune

Nous profitons de l'occasion pour rappeler à ceux qui l'ignorent l'importance de la couleur jaune pour Ferrari. C'est Enzo lui-même qui a choisi le jaune comme fond du Cavallino, en hommage à la ville de Modène, qui le porte dans ses armoiries aux côtés de la couleur bleue.

Ferrari F80 jaune

Le jaune a fait partie de l'histoire de Ferrari à de nombreuses reprises. Si tout le monde pense au rouge associé aux voitures de Maranello - une couleur qui, dans les premiers temps du sport automobile, était associée aux voitures italiennes qui couraient sur les circuits - le jaune est apparu dès les premières années.

La première Ferrari jaune à gagner a été la 166 F2 pilotée par le Brésilien Chicco Landi en 1951. Pourquoi n'était-elle pas rouge ? À l'époque, le jaune était la couleur imposée par la Fédération aux voitures belges et brésiliennes. Et la 166 F2 n'appartenait pas à l'écurie Ferrari, mais avait été achetée par le pilote sud-américain qui courait à titre privé.

Dans les années 1960, les équipes belges, en particulier l'Ecurie Nationale Belge et l'Ecurie Francorchamps, ont acheté de nombreuses voitures de Maranello et les ont colorées en jaune. C'est ainsi qu'est née la première et unique Ferrari jaune en Formule 1. Grand Prix de Belgique 1961 avec le Belge Olivier Gendebien au volant, qui a choisi cette couleur spéciale pour remercier Jacques Swaters (l'importateur belge de Ferrari) qui a sponsorisé l'équipe.

Ferrari F80 jaune Ferrari F80 jaune

Le jaune est revenu de façon récurrente sur les voitures de Maranello, tant sur route que sur piste, avec la dernière occasion - avant aujourd'hui - de célébrer le 1000e Grand Prix de Ferrari, avec la SF1000 lors du Grand Prix de Toscane du 13 septembre 2020, qui se tiendra au Mugello.

La Ferrari F80 (rouge)