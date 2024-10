L'utilisation de l'eFuel fait partie de l'engagement de Bentley à « réduire les émissions globales, y compris celles des événements médiatiques mondiaux ». C'est ce qu'a écrit la société britannique dans une note officielle annonçant le premier événement médiatique mondial utilisant l'eFuel durable.

Pour être exact, 157 invités du monde entier sont arrivés en Suisse pour le lancement de la quatrième génération de la Continental GT Speed et, pour la première fois, l'eFuel a été utilisé pour démontrer sa compatibilité avec les moteurs à combustion existants.

Le mélange utilisé par Bentley

Le test spécial a impliqué 12 Continental GT Speed sur un itinéraire qui combinait quatre célèbres cols de montagne (Sustenpass, Grimselpass, Nufenenpass et Gotthard). Après plus de 4 500 virages en épingle à cheveux et environ 12 900 km parcourus en sept jours, on a constaté une réduction de 30 % de l'empreinte carbone globale par invité, selon Bentley.

12 900 km en sept jours

L'eFuel utilisé est un carburant entièrement synthétique développé par un consortium international dirigé par Highly Innovative Fuels (HIF) Global, soutenu par Porsche et produit dans l'usine pilote de Haru Oni dans la région de Magallanes au Chili. Le CO2 biogénique est capturé par un processus de brassage et combiné à l'hydrogène créé par électrolyse de l'eau pour créer du méthanol, qui peut ensuite être raffiné en essence.

La Bentley Continental GT fait la démonstration de l'eFuel

Le mélange utilisé par Bentley pour son Global Media Drive était le R75, soit 75 % d'eFuel et 25 % d'essence ordinaire. Ce carburant a été utilisé à la fois pour la Continental GT Speed et pour la flotte d'assistance des pilotes, tandis que les batteries hybrides de 25,9 kWh ont été chargées avec de l'électricité 100 % renouvelable provenant de centrales hydroélectriques et de turbines éoliennes locales.

Selon la société, la combinaison des performances du groupe motopropulseur Ultra Performance Hybrid du nouveau Continental GT, de l'eFuel et de l'électricité 100 % renouvelable provenant de l'hôtel a permis de réduire de 93 % les émissions de CO2 des véhicules par rapport aux événements précédents.