L'Audi A2 a été un pari perdu pour la firme d'Ingolstadt. Elle était trop sophistiquée pour son segment, celui des petites voitures, ce qui se traduisait par un prix résolument élevé. Résultat : 176 377 unités produites de 1999 à 2005, année de sa disparition définitive de la liste du fabricant aux quatre anneaux.

Elle reste cependant un modèle apprécié par beaucoup, y compris par les salariés du programme d'apprentissage d'Audi, qui a dédié un concept à l'Audi A2 - et à ses 25 premières années -. Elle s'appelle l'Audi A2 e-tron, elle est électrique et aujourd'hui, peut-être, son prix ne serait pas si exagéré.

L'A2 revient à la vie

L'A2 e-tron s'inscrit dans la lignée des concepts issus du programme d'apprentissage d'Audi, qui nous a offert ces dernières années des prototypes tels que la RS6 GTO ou l'EP4, une NSU Prinz de 240 ch. On comprend donc qu'il s'agit d'un simple exercice de style, d'un divertissement automobile qui ne laisse présager aucune intention de produire une nouvelle Audi A2. Même si les rumeurs en ce sens ne manquent pas. En effet, certains parlent d'un retour à partir de 2027, exploitant la plateforme MEB Entry, qui a fait ses débuts en 2025 avec la Volkswagen ID.2, suivie de nouvelles petites voitures sous les marques Cupra, Skoda et Seat. Nous verrons bien.

Audi Audi A2 E-Tron Concept Audi Audi A2 E-Tron Concept

Mais revenons au concept. Stylistiquement, il reprend les proportions de la version originale, avec une carrosserie de petit monospace, un toit qui descend doucement vers l'arrière, de grandes vitres et des lignes arrondies. Ce sont les détails qui ont changé : feux à LED, logo lumineux sur le coffre et jantes carénées.

Nous ne savons pas s'il y a des nouveautés mécaniques ou non, moteur électrique mis à part. Il faut dire que la base de l'Audi A2 originale serait parfaite pour une voiture électrique : un cadre spatial en aluminium soudé au laser, pour un poids moyen de l'ordre de moins d'une tonne. Et cx (alors) par catégorie de référence : entre 0,25 et 0,29, selon les versions. Légèreté et aérodynamisme : des thèmes fondamentaux pour une voiture électrique.