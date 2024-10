C'est bien connu, les footballeurs professionnels adorent les voitures. Depuis les années 1970, nous nous sommes habitués à poser devant diverses voitures de sport. Günther Netzer avec sa Ferrari Dino tant aimée ou Franz Beckenbauer et sa BMW 2800 CS.

Même si, dans la vie privée, certains footballeurs préfèrent un parc automobile plus diversifié, les déplacements professionnels des stars du FC Bayern pour se rendre sur le terrain d'entraînement de la Säbener Straße à Munich sont possibles depuis 2002 grâce à Audi. Le constructeur d'Ingolstadt vient de remettre aux joueurs du Rekordmeister leur voiture de fonction pour la saison 2024/25.

Galerie: Livraison de véhicules Audi 2024 aux joueurs du FC Bayern Munich

2 Photos Audi

Et que conduisent maintenant ces superstars ? L'attaquant Harry Kane, qui est plutôt lié aux constructeurs automobiles britanniques avec sa Jaguar F-Type, sa Range Rover SVAutobiography et sa Bentley Continental GT Supersports, conduit désormais une Audi SQ8 SUV e-tron. Tout comme le capitaine de la DFB Joshua Kimmich, l'entraîneur en chef Vincent Kompany et le gardien Manuel Neuer.

L'Audi RS e-tron GT performance a également été très appréciée. Thomas Müller, Konrad Laimer et Leon Goretzka ont opté pour la voiture de sport électrique. Jamal Musiala et Aleksandar Pavlović ont opté pour une approche plus posée avec l'Audi Q6 SUV e-tronet l'Audi Q4 e-tron.

Remise de véhicules Audi aux joueurs du FC Bayern Munich 2024 Remise de véhicules Audi aux joueurs du FC Bayern Munich 2024

Depuis 2020, l'ensemble de la flotte du FC Bayern se compose exclusivement de véhicules entièrement électriques. "Sur notre chemin vers un avenir électrique, les professionnels du FC Bayern sont des ambassadeurs importants pour enthousiasmer de nombreuses personnes pour l'e-mobilité avec nos modèles entièrement électriques. En termes de sportivité, nos véhicules n'ont rien à envier aux footballeurs professionnels", déclare Gernot Döllner, CEO d'Audi et membre du conseil de surveillance du FCB.

Le partenariat entre le FC Bayern et Audi se concentre sur une collaboration stratégique dans les domaines de l'innovation et de l'électrification. Sur le terrain du club à la Säbener Straße, les joueurs trouveront au total 38 points de recharge. Audi et le FC Bayern ont déjà installé plus de 50 points de recharge à l'Allianz Arena.

L'équipe féminine, actuellement championne, a reçu ses voitures de fonction. Audi soutient l'équipe féminine du FC Bayern depuis 2021. Début 2024, le travail avec les jeunes s'est également ajouté, ce qui permet au constructeur d'Ingolstadt, actionnaire depuis 2011, de soutenir globalement le FC Bayern dans le sport de haut niveau des hommes, des femmes et des jeunes.

De plus, l'application FC Bayern München peut être téléchargée dès maintenant dans certains modèles via l'Audi Application Store. Celle-ci a été optimisée pour l'utilisation dans le véhicule et fournit des informations sur les dernières nouvelles ou les résultats via l'interface multimédia (MMI). Ainsi, pendant les matchs, la webradio du FC Bayern est également disponible, et il est également possible de consulter les commentaires en direct, les résultats des matchs, les statistiques et les calendriers.