Dans la foulée des débuts de la Porsche Taycan 2025, Audi présente en avant-première sa version de la berline électrique mise à jour. Tout comme il existe désormais une Taycan Turbo GT, la marque aux quatre anneaux a mis la touche finale à son nouveau produit phare. On l'appelle RS E-Tron GT Performance pour faire écho aux modèles essence tels que les versions RS6 et RS7 Performance.

Mais cette voiture ne pas aussi hardcore que le modèle de Zuffenhausen, tout comme l'actuelle RS E-Tron GT n'est pas aussi brutale que la Taycan Turbo S. Néanmoins, il y aura une augmentation de puissance par rapport aux 637 chevaux et 830 Nm de couple offerts par la version haut de gamme sortante. Audi reste discret sur les détails (c'est un teaser après tout) mais le constructeur allemand partage des images d'une voiture camouflée avec des freins en céramique se cachant derrière ces roues aérodynamiques.

Dans sa propre catégorie

Il est peu probable que les moteurs avant et arrière remaniés soient à la hauteur des 938 chevaux du Taycan Turbo S, sans parler des 1 019 chevaux de la féroce Turbo GT (voir en bas de l'article). Nous savons que les ingénieurs d'Audi ont apporté des modifications non seulement au groupe motopropulseur, mais également à la batterie pour une plus grande autonomie. À titre de référence, la nouvelle Taycan avec Performance Battery Plus a un contenu énergétique utilisable de 98,6 kWh tandis que le modèle de base reçoit une batterie nette de 83,6 kWh.

La vitesse de charge est également en hausse, ce qui n'est pas une surprise étant donné que la dernière Taycan peut désormais prendre 320 kW au lieu de 270 kW. Par ailleurs, Audi a développé un nouveau système de suspension avec quatre amortisseurs à double soupape actifs, individuellement. Ce matériel à réaction plus rapide sera adapté de la nouvelle Porsche Panamera. Chez l'Audi, la suspension est réglée pour un plus grand confort par rapport à la Taycan, plus pointue.

Galerie: Audi RS E-Tron GT Performance 2025

46 Photos

Audi a l'intention de dévoiler l'E-Tron GT 2025 plus tard cette année. Il y aura des mises à jour sur toute la gamme puisque les modèles inférieurs positionnés sous les RS et RS Performance seront également modifiés.

Galerie: Porsche Taycan Turbo GT 2025