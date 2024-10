L'Audi Q6 e-tron, le nouveau SUV électrique de la classe moyenne d'Audi, a été lancé en août, mais aujourd'hui, le constructeur allemand présente la version Sportback. Cette variante de carrosserie aux allures de coupé fait ses débuts au Mondial de l'Automobile de Paris, qui débute ce lundi.

La version Sportback de l'Audi Q6 e-tron s'adresse avant tout à une clientèle pour laquelle un design sportif est plus important qu'un grand coffre à bagages. Grâce à la forme plus aérodynamique de la carrosserie (valeur c W de 0,26 au lieu de 0,28 pour la version SUV), il en résulte en outre une consommation d'électricité plus faible et une plus grande autonomie.

Extérieur et dimensions

Le Sportback est 37 mm plus bas que le SUV normal. En conséquence, la voiture offre également moins de coffre. Avec 511 à 1 373 litres, le SUV coupé se situe à peu près au même niveau que l'Audi A6 Sportback (502 à 1 330 litres). À cela s'ajoute, comme pour le Q6 e-tron normal, un coffre de 64 litres. La charge remorquée est de 2,4 tonnes maximum (Q6 Sportback e-tron quattro), les autres variantes de propulsion peuvent tirer 2,0 tonnes.

Longueur largeur max. hauteur max. Coffre à bagages Q6 e-tron 4 771 mm 1 965 mm 1 702 mm 526-1 529 litres Q6 Sportback e-tron 4 771 mm 1 965 mm 1 665 mm 511-1 373 litres

La ligne de toit plongeante donne une vue latérale nettement plus sportive, le modèle ressemble à un coupé surélevé et un peu dodu. Par rapport au Q6 e-tron normal, toute la ligne de toit a été modifiée à partir du pilier A.

Audi Q6 e-tron Audi Q6 Sportback e-tron

À l'arrière, les vitres latérales ne se terminent pas par un angle aussi anguleux que sur le SUV, mais par un angle aigu, mais légèrement arrondi. La lunette arrière aplatie se termine par un décrochement dans lequel est intégré le troisième feu stop.

L'avant ne diffère que très peu de celui du Q6 e-tron. La calandre (entièrement fermée, mais visuellement percée de trous) et les feux diurnes placés en hauteur sont caractéristiques, tandis que les phares situés en dessous se remarquent à peine.

Moteurs et batteries

La base technique est, comme pour le SUV, la Premium Platform Electric (PPE), sur laquelle se basent également le modèle jumeau Porsche Macan Electric et l'Audi A6 e-tron. La voiture possède donc une architecture de 800 volts. Comme pour le Q6 e-tron normal, quatre combinaisons moteur-batterie sont disponibles pour le Sportback, dont deux à traction intégrale et deux à propulsion arrière :

Audi Q6 Sportback e-tron Audi Q6 Sportback

e-tron Performance Audi Q6 Sportback

e-tron quattro Audi SQ6 Sportback e-tron Propulsion RWD 185 kW RWD 225 kW AWD 285 kW AWD 360 kW 0-100 km/h avec Launch Control 7,0 sec. 6,6 sec. 5,9 sec. 4,3 sec. Vitesse de pointe. 210 km/h 210 km/h 210 km/h 230 km/h Consommation WLTP 15,6-17,7 kWh 16,1-18,3 kWh 16,6-18,9 kWh 17,2-18,0 kWh Batterie nette 75,8 kWh 94,9 kWh 94,9 kWh 94,9 kWh Autonomie WLTP 545 km 656 km 636 km 607 km Puissance de charge AC/DC 11/225 kW 11/260 kW 11/270 kW 11/270 kW Durée de charge DC

(10-80%) 21 min 22 min 21 min 21 min Vitesse de charge DC. 2,5 kWh/min 3,0 kWh/min 3,0 kWh/min 3,0 kWh/min Prix de base 65.900 euros 71.200 euros 77.100 euros 96.200 euros

Comme pour le Q6 e-tron normal, la version de base dispose d'une batterie de 83,0 kWh bruts et 75,8 kWh nets pour une autonomie d'environ 550 km, c'est 100 km de moins que les autres versions qui ont 100,0 kWh bruts et 94,9 kWh nets. De plus, la petite batterie ne peut être chargée "qu'avec" 225 kW maximum. On en déduit une vitesse de charge de 2,5 kWh/min dans la plage SoC de 10 à 80%, c'est aussi la vitesse de certains modèles de 400 volts comme la Mercedes EQS ou la Polestar 3.

Sur la petite batterie, les deux modules centraux semblent avoir été omis.

La grande batterie se compose de 12 modules de 15 cellules prismatiques chacun, tandis que la petite batterie ne comprend que 10 modules (et probablement 150 cellules). La durée de charge est indiquée comme étant de 21 à 22 min pour la course de charge habituelle de 10 à 80%. Il est étrange que le Q6 Sportback e-tron Performance soit la seule version à nécessiter 22 min, alors qu'il s'agit de la même batterie que celle des 4x4.

Avec 656 km, l'autonomie maximale WLTP est à peine supérieure de 15 km à celle de la version SUV (jusqu'à 641 km). Avec la même batterie (94,9 kWh) et environ 50 kW de puissance motrice en plus, l'A6 e-tron Performance parcourt 100 kilomètres de plus que le Q6 Sportback e-tron Performance.

Galerie: Audi Q6 Sportback e-tron (2024)

6 Photos Audi

Châssis, cockpit et éclairage

Le châssis devrait être identique à celui du Q6 e-tron. Celui-ci offre de série un système d'amortissement passif (FSD, Frequency Selective Damping). Le modèle S reçoit le même châssis, mais avec un réglage sportif et un abaissement de 25 mm. Ce châssis sport peut être commandé sans supplément de prix pour les autres motorisations. L'Adaptive Air Suspension (suspension pneumatique avec amortisseurs réglés) est également disponible sans supplément de prix, à nouveau en version normale ou sportive.

Le cockpit ne devrait pas non plus se distinguer du Q6 e-tron normal. Outre l'affichage tête haute de série, on y trouve l'affichage panoramique MMI (deux affichages en format transversal directement côte à côte avec 11,9 pouces pour les instruments et 14,5 pouces pour l'écran tactile, tous deux avec la technique OLED) et, en option, l'affichage MMI pour le passager (10,9 pouces). Le système d'exploitation utilisé est Android Automotive OS. Apps, comme par exemple YouTube, sont disponibles via le Store. La commande vocale connaît désormais plus de 800 commandes et est assistée par l'intelligence artificielle de ChatGPT.

Comme la version SUV, le Sportback dispose d'une signature lumineuse variable à l'avant et à l'arrière, ce qui signifie que l'apparence des feux peut être modifiée via une application ou un écran tactile. En outre, ils peuvent servir de moyen de communication, les feux arrière avertissant les véhicules qui suivent des lieux d'accident ou de panne.

Le Q6 Sportback e-tron sera produit dans l'usine mère d'Ingolstadt et pourra être commandé à partir du changement d'année 2024/2025. Les prix sont respectivement supérieurs de 2 400 euros à ceux du Q6 e-tron correspondant : ils commencent à 65 900 euros. Parmi ses rivales, on trouve la Genesis GV60, la Kia EV6, la Ford Mustang Mach-E, la Tesla Model Y, la Porsche Macan Electric et la Polestar 4.