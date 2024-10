Les ventes de voitures en Europe ont chuté de 4,2 % en septembre 2024. Une baisse qui dure depuis plusieurs mois et qui, dans le classement des modèles les plus vendus, voit la Tesla Model Y toujours en tête.

Selon les données compilées par JATO Dynamics, malgré la chute de l'ensemble du secteur, la voiture électrique de Musk n'a reculé que de -1% par rapport à l'année précédente et a été suivie par quelques « certitudes » qui semblent désormais avoir officiellement pris place dans le Top 4 du continent : la Renault Clio à la deuxième place (en septembre, elle a même dépassé sa sœur Dacia Sandero, qui était bloquée à la troisième place) et le Volkswagen Tiguan à la quatrième place.

Les voitures les plus vendues en Europe en septembre 2024

Le SUV coupé électrique américain reprend donc, après un mois d'arrêt (août), sa place de leader en Europe, revenant de fait dans la course contre la Dacia Sandero pour remporter le « trophée » de la voiture la plus vendue en Europe à la fin de l'année, dépassant même des modèles qui avaient reculé ce mois-ci, comme la Peugeot 208.

Pour vous donner quelques chiffres, un total de 28 876 Tesla Model Y ont été immatriculées en septembre, soit seulement 1 % de moins qu'en septembre 2023 : une baisse minime si l'on considère qu'il s'agit d'une voiture électrique dont le prix d'achat n'est pas exactement abordable pour tout le monde.

Tesla Model Y (2023) Renault Clio Dacia Sandero Stepway MY24

Comme prévu, la deuxième position a été occupée par la Renault Clio, qui, avec une légère augmentation des immatriculations de 3% (20.708 voitures) au cours du dernier mois de l'été, a réussi à dépasser sa sœur Dacia Sandero, protagoniste historique des premières positions de ce classement et stationnaire à la troisième place, avec un total de 18.960 voitures immatriculées (-2%).

En quatrième position, enfin, comme c'est le cas depuis quelques mois, on trouve une Volkswagen, mais avec une différence particulière par rapport au mois d'août, par exemple. En effet, le T-Roc, également protagoniste historique des premières places du classement, a cédé la place au nouveau Tiguan, qui a enregistré une hausse importante des immatriculations de 30 %, avec 17 670 voitures immatriculées.

Volkswagen Tiguan 2024

Le classement se poursuit avec le Kia Sportage en cinquième position (16.697 unités immatriculées, +15%) et la Peugeot 208 (16.350 unités vendues, -26%).

Enfin, en termes de marques, Volkswagen a réussi à conserver la première place du classement général, avec un total de 114 777 voitures vendues (0% de changement), et a été suivi par Toyota avec 76 021 voitures immatriculées (+3%), Skoda (70 015 unités et +20%) et BMW (65 128 unités, +6%).

Les voitures les plus vendues en Europe, en septembre 2024