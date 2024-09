En naviguant sur Internet, nous avons trouvé une réplique assez particulière et originale. Il s'agit d'une copie d'une voiture de rallye, mais en même temps elle rend hommage à une voiture de route et est esthétiquement proche d'un autre modèle de production.

Quelle confusion, n'est-ce pas ? Essayons de l'expliquer correctement pour que vous puissiez comprendre. La voiture d'origine était une Renault Clio Sport de 172 ch, transformée par divers éléments et inserts en Clio Super 1600 de rallye.

Mais les jantes dorées et les diverses inscriptions sont destinées à rappeler la légendaire Clio Williams. Et si l'on regarde la face avant et la couleur bleue, c'est l'historique Clio V6 qui vient à l'esprit.

250 ch et moins de 1 000 kilos

Cet exemplaire a été fabriqué en Australie et, malheureusement, nous n'en savons pas plus. Nous espérons qu'elle est toujours "vivante", car elle nous semble être une réalisation digne de ce nom et bien réalisée.

Si vous vous souvenez bien, la Clio Super 1600 de course n'a été construite qu'à 103 exemplaires avec deux sièges et des arceaux de sécurité. Elle était équipée d'un moteur à essence atmosphérique de 1,6 litre (d'où son nom) qui ne développait pas moins de 250 ch à 9 000 tr/min. Ce moteur était associé à une boîte de vitesses séquentielle Sadev à six rapports.

La voiture est également équipée d'un différentiel autobloquant et d'une suspension adaptative, réglable en extension et en compression, qui permet également de faire varier la géométrie de la voiture en fonction de la portion de route.

L'histoire de Renault

La voiture pèse moins de 1 000 kilos (950) et ne mesure que 3,82 mètres de long. En revanche, sa largeur de près de 1,80 mètre lui confère équilibre et stabilité.

Si l'on se réfère à l'autre voiture honorée par cette réplique, la Clio Williams développait 160 ch sans catalyseur et 150 ch avec, puissance avec laquelle elle atteignait une vitesse de pointe de 216 km/h et passait de 0 à 100 en seulement 7,9 secondes.

