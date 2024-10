Annoncé il y a près de deux ans, l'Omoda 5 est arrivé sur le marché italien au cours de l'été, représentant le premier pas de la marque chinoise sur le marché européen. Aujourd'hui, après avoir brisé le moule, une importante série de nouveaux produits est prévue pour 2025. En commençant précisément par de nouvelles variantes du SUV compact.

Si la version électrique est désormais sur la rampe de lancement, avec une commercialisation prévue pour fin 2024, l'année prochaine verra l'arrivée de l'Omoda 5 GPL, une source d'énergie qui jouit toujours d'une riche base de fans en Italie. Il sera suivi par les Omoda 7 et 9, tandis que pour le très attendu Omoda 3, un petit SUV disponible avec différents types de moteurs, la date est fixée à 2026. Jetons maintenant un coup d'œil à toutes les nouveautés Omoda attendues pour 2025.

Omoda 5 GPL

Chez Chery, le groupe propriétaire d'Omoda, on a fait ses devoirs en étudiant en détail les marchés européens. L'Italie en fait partie. Un pays où, au cours des six premiers mois de 2024, les voitures au GPL représentaient 91 % des ventes. Un segment de niche où les propositions ne manquent pas, mais où il y a encore de la place pour de nouveaux modèles.

Omoda 5

C'est ainsi qu'au cours de l'année 2025, l'Omoda 5 deviendra - elle aussi - une voiture fonctionnant au GPL, exclusivement pour le marché italien. Le moteur sera toujours le 1.6 turbo de 147 ch, modifié grâce à la collaboration d'un installateur dont le nom n'est pas connu, bien que tout porte à croire qu'il s'agit de BRC. Il est encore trop tôt pour parler des prix, même s'ils devraient légèrement augmenter par rapport aux 27 900 euros de la version essence.

Nom Omoda 5 GPL Carrosserie SUV compact Moteur GPL Date d'arrivée Premier trimestre 2025 Prix À communiquer

Présenté pour la première fois au dernier salon de l'automobile de Pékin, l'Omoda 7 est un SUV de taille moyenne de 4,64 mètres dans un segment occupé, entre autres, par le Toyota RAV4, le Honda CR-V et le Ford Kuga. Caractérisé par des lignes tendues et anguleuses, une lunette arrière surbaissée et des blocs optiques particulièrement minces.

Omoda 7

Il n'y a pas d'informations précises sur les moteurs disponibles en Italie, mais nous savons qu'il sera également plug-in, avec un groupe motopropulseur basé sur une essence 1.5 couplée à deux moteurs électriques, avec une autonomie totale de 1 200 km.

Nom Omoda 7 Carrosserie SUV moyen Moteur Plug-in Date d'arrivée Année 2025 Prix À communiquer

Omoda 9

En effet, le futur fleuron de la gamme européenne, l'Omoda 9 existe déjà - sous le nom de C9 - sur certains marchés asiatiques. Il en reprendra pratiquement tous les aspects, de l'esthétique aux dimensions - 4,77 mètres de long - en passant par la mécanique.

Omoda C9

Elle ne devrait donc être disponible qu'avec un groupe motopropulseur plug-in à deux ou quatre roues motrices, basé sur un moteur 2.0 turbo essence d'une puissance totale de 261 ch et d'un couple de 400 Nm, couplé à une transmission automatique à huit vitesses.