Nous avons vu de nombreuses créations sauvages de Brabus au fil des ans, mais aucune n'était comparable à celle-ci. Sous ces ailes évasées et ces hectares de fibre de carbone menaçante se cache une Mercedes-AMG SL63 S E Performance, dotée d'une puissance de 986 chevaux. Si vous vous demandez quand Mercedes a construit une SL shooting brake à toit long, ne perdez pas votre temps. Cette voiture est entièrement l'œuvre de Brabus.

Et quelle affaire ! L'entreprise de tuning a créé une carrosserie de shooting brake entièrement en fibre de carbone apparente. Le nouveau bouclier avant est doté d'un spoiler proéminent pour réduire la portance, mais aussi pour faciliter la transition vers des ailes avant plus larges. Les jupes latérales prolongent l'allure musclée jusqu'à l'arrière, où la véritable magie opère. Le toit escamotable et tout le poids qui lui est associé ont disparu, remplacés par un arrière bulbeux qui définit un shooting brake à deux portes. Naturellement, Brabus ajoute un bouclier arrière sauvage avec un grand diffuseur et quatre sorties d'échappement (qui sont également en fibre de carbone). Un modeste spoiler en queue de canard vient couronner le tout.

Brabus

En revanche, si l'on appuie sur l'accélérateur, le groupe motopropulseur hybride V-8 fera exploser la cerise sur le gâteau. Brabus fait passer le moteur biturbo de la Merc à 4,4 litres, ce qui lui confère une puissance de 785 chevaux. À l'arrière, le moteur électrique du SL ajoute 201 chevaux à la fête. Le tout passe par une boîte de vitesses automatique à neuf rapports et atteint le sol grâce à un jeu de jantes Brabus en quinconce de 21 pouces à l'avant et de 22 pouces à l'arrière. Les freins et la suspension ont également été améliorés.

Tout cela se traduit par un shooting brake extrêmement rapide. Brabus revendique un temps de 0 à 100 km/h de 2,7 secondes, soit un peu plus qu'une SL de série. La vitesse de pointe est également un peu plus rapide, à 317 km/h, limitée électroniquement, bien que Brabus laisse entendre qu'elle pourrait aller plus vite. Pour mémoire, ces chiffres la placent déjà parmi les familiales les plus rapides au monde.

Galerie: Brabus Rocket GTS

3 Photos Brabus

L'intérieur a également été revu, mais Brabus n'a pas fait de folies comme nous l'avons vu sur d'autres projets. Il y a beaucoup de fibre de carbone, beaucoup d'Alcantara et des sièges matelassés - vous connaissez la chanson. Les coutures blanches contrastées et l'éclairage bleu ajoutent un peu de caractère à la serre par ailleurs sombre.

Brabus ne mentionne pas de prix ni d'objectifs de production pour la Rocket GTS. On peut supposer que beaucoup et peu sont les points de départ de cette machine très cool.