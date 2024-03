Pour la plupart des gens, 791 chevaux suffisent. Mais pour d'autres, ce n'est pas assez. Et pour eux, il y a Brabus. Le célèbre préparateur allemand vient de dévoiler la 930 S, basée sur la nouvelle Mercedes-AMG S63 E-Performance, et qui, comme son nom l'indique, développe 930 chevaux.

Neuf cent trente chevaux dans une grande berline de luxe. C'est absurde. Et c'est sans compter les 1113,7 Nm de couple. Brabus fait passer le V8 AMG de 4,0 litres de 603 à 740 chevaux grâce à de nouveaux turbocompresseurs, un nouvel échappement et un réglage correspondant. Le moteur électrique de 190 ch monté sur l'essieu arrière reste inchangé. Selon Brabus, la 930 passe de 0 à 62 100 km/h en 3,2 secondes et atteint une vitesse de pointe limitée à 290 km/h. Fait étonnant, le groupe motopropulseur est garanti par Brabus pendant trois ans ou 62 000 miles (soit environ 100.000 km).

À l'intérieur comme à l'extérieur, on retrouve les habituelles retouches visuelles de Brabus. De nombreuses fibres de carbone et des jantes monoblocs de 22 pouces soulignent les modifications extérieures, tandis qu'à l'intérieur, on trouve tout le cuir matelassé que l'on pourrait souhaiter. Brabus a envoyé des photos d'un intérieur garni exclusivement de cuir bleu clair et de microfibres, et c'est quelque chose d'assez d'exceptionnel.

Brabus a également modifié la suspension pour abaisser la hauteur de conduite dans certains modes de conduite et a monté des pneus 265/35ZR22 à l'avant et 295/30ZR22 à l'arrière. Le véhicule pèse toujours une tonne. Presque trois, en fait. Brabus parle de 5 730 livres (soit environ 2600 kg) !

Pourtant, grâce au moteur électrique et à la batterie AMG de 6 kWh située à l'arrière, la Brabus 930 peut afficher une bonne consommation de carburant, avec une étonnante revendication de 53,5 mpg. Cependant, vous n'atteindrez ces chiffres que si vous êtes très judicieux dans le choix du moment où vous décidez d'utiliser les 930 ch.

Brabus demande 405 000 euros pour tout cela, soit environ 441 000 dollars à l'heure où nous écrivons ces lignes. Ce n'est pas donné, mais la puissance et l'exclusivité ne le sont généralement pas.