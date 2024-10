Aujourd'hui, les SUV dominent le marché, mais si l'on remonte aux années 1990, la situation était bien différente. Fin 1993, Renault présente son nouveau modèle de milieu de gamme, le successeur de la Renault 21 : la Laguna.

Les lignes de la nouvelle venue, lancée le 14 janvier 1994, s'inspirent de la Safrane et le modèle de série arrive en septembre 1995. Le nom « Laguna » existait déjà depuis 1990, et lorsqu'elle est arrivée sur le marché, elle n'a pas toujours été appelée de la même manière : en France, elle s'appelait « Nevada », en Allemagne « Grandtour ».

Un changement par rapport au passé

Le design arrondi de la Laguna contraste avec les précédentes voitures lausannoises, plus anguleuses. En plus des trois moteurs quatre cylindres, Renault proposait pour la première fois dans le segment de la Laguna un moteur essence V6 3,0 litres de 167 ch, qui permettait d'atteindre une vitesse de pointe de 220 km/h. Avec le restylage de 1998, la puissance a été portée à 190 ch et la vitesse maximale à 235 km/h.

Renault Renault Laguna I (1994-2001)

En termes de qualité et de fiabilité, la Laguna s'est classée en deuxième position dans une enquête réalisée en 1995 par l'institut français SOFRES, juste derrière la Toyota Carina et loin devant l'Audi 80, l'Opel Vectra, la Ford Mondeo, la Volkswagen Passat et la Citroën Xantia.

Cependant, un problème de corrosion des passages de roues arrière et des jupes latérales (qui n'a été résolu qu'à la fin de 1995) n'a été identifié par les clients qu'après le début des ventes et certains ont fait l'objet d'un rappel.

L'intérieur de la Laguna présente un tableau de bord très original, où tout est à portée de main. Les commandes de klaxon sont situées dans la cloche du volant (une première pour une voiture française) et les feux de détresse sont plus facilement accessibles aux passagers pour éviter les critiques récurrentes des acheteurs allemands. Cependant, pour ne pas froisser les clients français, Renault opte pour deux commandes pour le klaxon : dans le volant et la commande habituelle à l'extrémité du levier d'éclairage.

Renault Renault Laguna I (1994-2001)

La gamme comprenait initialement quatre niveaux de finition : RN, RT, RXE et V6. L'équipement est très limité dans les modèles de base, mais devient très correct dès que l'on atteint le milieu de gamme.

De plus en plus luxueux

Cette gamme est bientôt rejointe par la traditionnelle version « Baccara », offrant un luxueux intérieur beige avec une sellerie mi-cuir, mi-lin et l'ABS à partir de septembre 1995.

Renault Renault Laguna Baccara

À partir de l'année de production 1998, cette version est remplacée par l'exclusive et moins courante « Initiale “, qui offre un intérieur entièrement en cuir et un intérieur gris clair, tandis que des monogrammes ” Initiale Paris » gris métallisé sont placés à côté des clignotants.

Enfin, la Laguna reçoit un intérieur extrêmement luxueux baptisé « Pozzoti », du nom d'un designer italien. Cette version avec un mélange de cuir et de velours légèrement feutré n'est disponible qu'en édition limitée à sept exemplaires et est réservée au marché du luxe de Singapour.

Une carrière sportive

L'orientation légèrement sportive de la Laguna est connue sous le nom de « 2.0 S » ou « RTi », avec des monogrammes 16V sur les portes avant et le moteur essence Volvo 2 litres (1 948 cm3) 16V (type N7Q) de 140 ch (le moteur de la Volvo S40/V40). En juillet 1999, ce bloc Volvo a été remplacé par un « moteur F » Renault plus moderne, un 2,0 litres 16V de 136 ch, mais avec plus de couple et une consommation de carburant plus faible (-13 %).

Une version encore plus puissante est introduite en 1995 sous le nom de Laguna Biturbo Hartge. Le tuner Hartge y installe le V6 de la Safrane Biturbo et la voiture atteint une vitesse maximale de 254 km/h, accélérant de 0 à 100 km/h en 7 secondes. Il délivre une puissance maximale de 280 ch à 5 500 tr/min et un couple de 399 Nm à 3 000 tr/min. Elle est équipée d'une boîte de vitesses manuelle à cinq rapports et la puissance est transmise aux roues avant. Seuls cinq à sept exemplaires auraient été construits.

Renault Laguna BTCC

En termes de performances, Renault a engagé la Laguna dans le British Touring Car Championship (BTCC) en 1994. Alain Menu et le champion 1992 Tim Harvey, déjà pilotes en 1993, sont retenus. Menu et Renault terminent deuxièmes, derrière Gabriele Tarquini et son Alfa Romeo 155, et la saison se solde par trois victoires (deux pour Menu et une pour Harvey).

Ce qu'en dit la presse

« Quelle performance ! » écrit l'ADAC en 1995, reconnaissant une petite révolution française par rapport à la Renault 21, “L'ensemble de la voiture donne une impression de rigidité et de solidité”, tout en louant l'excellent levier de vitesses. Selon les testeurs, il est parfaitement adapté au moteur essence 2.0 litres de 113 ch, qui est « puissant et plein de couple ».

Le comportement routier, y compris la stabilité directionnelle et la direction, a également impressionné les journalistes allemands. Cependant, la suspension plutôt rigide et les sièges avant trop mous sont critiqués.

Renault Renault Laguna I facelift dal 1998

Les dernières années de la « première » génération

En avril 1998, la Laguna reçoit un lifting. Outre les nouvelles variantes de finition (RNE, RTE, RXE, RXT) et la climatisation de série, la face avant reçoit de nouveaux phares, tandis que l'ensemble du bouclier arrière est redessiné et devient orange dans sa partie supérieure et rouge dans sa partie inférieure.

Le pare-chocs avant est également redessiné et équipé de phares antibrouillard ronds, également utilisés sur les modèles Mégane I Phase 2, Scénic I Phase 2 et Twingo I Phase 3. Le becquet caractéristique à branchies est abandonné au profit d'une simple baguette en plastique, ce qui augmente la garde au sol à l'avant.

Sur le plan technique, de nouvelles motorisations essence sont introduites : 1,6 litre 16 soupapes 110 ch, 1,8 litre 16 soupapes 115 ch et 2 litres 16 soupapes 136 ch. Les diesels sont également revus : le gros 2,2 litres dT reçoit un turbocompresseur qui améliore la puissance et le couple. Vient ensuite la toute première version du 1,9 litre dCi de 107 ch, qui introduit chez Renault le principe de l'injection haute pression à rampe commune.

La production de la première Laguna s'achève en 2001 après 1,52 million d'unités.