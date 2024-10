Les phares jaunes des voitures, typiques des voitures françaises il y a trente ans encore, sont-ils sur le point de revenir à la mode ? Renault semble y croire et le fait avec le concept Fl4wer Power aperçu au Mondial de l'Automobile de Paris 2024.

En réalité, le détail des phares jaunes, obtenu en superposant un panneau en plastique coloré sur les feux avant à LED de la Renault 4 E-Tech Electric, n'est qu'une partie d'un show car entièrement axé sur l'effet nostalgique et sur les références de l'époque des années 60.

Sommes-nous donc confrontés à un gadget impromptu qui aura un grand effet, du moins sur les baby-boomers, les générations X et Y, ou à quelque chose que nous pourrions bientôt voir sur la route ? Découvrons ça ensemble.

Phares jaunes sur les voitures françaises de 1936 à 1992

Ce n'est pas la première fois que Renault relance le thème des feux jaunes et un exemple récent, outre le concept basé sur la Renault 4 à Paris, est celui de la Renault 17 restomod qui arbore des clusters de feux jaune vif. Evidemment, les images de voitures aux phares jaunes filant à toute vitesse dans la nuit sont encore clairement gravées dans l'imaginaire collectif des Français, une vision qui libère de nombreux souvenirs.

Renault Fl4wer Power concept, détail des phares avant jaunes

En France, les phares jaunes étaient en effet obligatoires sur toutes les voitures immatriculées d'avril 1937 au 31 décembre 1992, remplacés plus tard par les phares blancs équipant les voitures vendues dans tous les autres pays européens.

Renault 4 (1961-1993)

Bref, pendant plus de cinquante ans, seules les voitures françaises et quelques autres circulaient avec des phares jaunes et lorsqu'elles étaient importées dans d'autres pays, comme l'Italie, elles étaient équipées de phares blancs.

Fonctionnent-ils mieux dans le brouillard ?

La raison de cette singularité des Français ? Selon certaines sources, les premiers à demander des phares jaunes furent les soldats d'outre-Alpes qui, face à un conflit imminent avec une relative invasion, pensèrent ainsi distinguer les véhicules français des véhicules allemands ou italiens qui utilisaient des phares blancs.

Renault 4 (1961-1993), détail des phares jaunes

Pour d'autres en revanche, les phares « jaunes sélectifs » (voici la page Wikipédia en anglais) ont été choisis par le gouvernement de Paris sur la base d'une étude de l'Académie des sciences française en 1934 qui rapportait ces conclusions :

"Les observations faites par les utilisateurs, et notamment par ceux qui ont une formation scientifique, démontrent que les phares éclairés par une lumière jaune éblouissent moins que ceux éclairés par une lumière blanche et que, lorsque deux voitures se rencontrent, la durée de la période de réadaptation de l'œil après l'éblouissement est considérablement réduite. La lumière jaune fait que la lumière est moins réfléchie sur le brouillard en cas de brouillard ou sur les gouttes de liquide en cas de pluie. Elle semble augmenter la valeur du contraste et donc réduire la fatigue oculaire."

Renault Renault R17 Electric Restomod x Ora Ïto

L'Europe a choisi les phares blancs

En pratique, ces données semblent avoir été contredites par des études ultérieures, au point qu'aucun autre pays au monde, hormis les colonies et anciennes colonies françaises, le Japon et la Nouvelle-Zélande, n'a jamais adopté les phares jaunes obligatoires.

Même en Italie, il semble qu'il soit possible d'installer des phares jaunes (feux de croisement et feux de route) uniquement sur les voitures homologuées avant le 1er octobre 1993, c'est-à-dire les voitures de collection.

Les phares blancs de la Renault 4 E-Tech Electric standard

Ceci nous amène à conclure qu'il est peu probable que Renault tente de demander la modification du règlement ECE 48 de la Commission économique des Nations Unies pour l'Europe qui, pour les voitures homologuées à partir du 31 juillet 2016, a confirmé l'obligation d'utiliser des phares avant blancs, laissant le libre choix entre le blanc et le jaune sélectif pour les feux antibrouillard uniquement.