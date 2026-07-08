Il y a une nouvelle supercar italienne avec V8 atmosphérique et boîte manuelle

Le Goodwood Festival of Speed 2026 accueille une annonce importante pour Automobili Mignatta, le jeune constructeur piémontais spécialisé dans les sportives artisanales.

La marque a choisi l’événement britannique pour dévoiler les premiers croquis de la future Rina Coupé, attendue en 2027, et présenter une nouvelle interprétation de la Rina Barchetta, caractérisée par une livrée inédite inspirée de la tradition italienne de la carrosserie artisanale.

La Coupé élargit la famille Rina

La nouvelle Rina Coupé a été conçue pour compléter la Barchetta en conservant sa philosophie de fabrication, mais avec une carrosserie fermée évoquant les GT italiennes des années 1960. Les esquisses laissent apparaître une silhouette élancée, un toit « double bubble » et une poupe tronquée avec des doubles feux ronds, des éléments qui réinterprètent de façon moderne le style des sportives classiques.

6 Source: Automobili Mignatta

La partie mécanique reste fidèle au projet d’origine, avec une monocoque en fibre de carbone, un V8 atmosphérique de 5,0 litres d’environ 500 ch et une boîte manuelle transaxle à six rapports, avec l’objectif de privilégier une expérience de conduite entièrement analogique.

Une Barchetta au caractère artisanal

Aux côtés des croquis de la Coupé, une nouvelle Rina Barchetta fait ses débuts à Goodwood avec une teinte claire pensée pour mettre en valeur ses formes et rendre hommage aux « battilastra » piémontais, ces artisans qui façonnaient à la main les carrosseries des sportives italiennes d’autrefois.

La sportive apporte également des détails en carbone forgé, un nouveau dessin de jantes et des finitions intérieures revues, dont la grille de boîte de vitesses redessinée et de nombreux éléments usinés dans la masse. Sur le stand, quelques composants techniques sont aussi exposés, comme l’arbre de transmission en fibre de carbone, une solution qui contribue à réduire le poids et à améliorer la réactivité dynamique de l’auto.

Galerie: La nouvelle Rina Barchetta d’Automobili Mignatta

12 Source: Automobili Mignatta