FIAT dévoile Grizzly et Grizzly Fastback, deux nouveaux modèles familiaux attendus en 2026

À l’occasion de son 127e anniversaire, FIAT a dévoilé deux nouveaux modèles destinés à compléter sa gamme familiale : Grizzly et Grizzly Fastback. Présentés le 11 juillet dans une vidéo, ces deux véhicules doivent faire leur première apparition publique au Mondial de l’Automobile de Paris en octobre, avant un lancement commercial prévu à partir du dernier trimestre 2026.

Les deux modèles reposent sur une même approche : proposer des véhicules familiaux disponibles avec plusieurs types de motorisations et destinés aux principaux marchés internationaux de FIAT, notamment l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique ainsi que l’Amérique du Sud.

Le Grizzly adopte une carrosserie de SUV familial mesurant 4,4 mètres de long. FIAT indique avoir privilégié l’espace intérieur, le confort et la polyvalence afin de répondre aux usages quotidiens des familles.

Le Grizzly Fastback reprend une architecture similaire mais avec une silhouette différente, davantage orientée vers le style. Long de 4,5 mètres, il annonce un volume de coffre de 600 litres tout en conservant une habitabilité importante.

Selon les premières informations communiquées par FIAT, les deux modèles seront proposés avec plusieurs motorisations selon les marchés : essence, mild hybrid et 100 % électrique. Les versions les plus puissantes pourront atteindre 145 ch. Des boîtes de vitesses manuelles ou automatiques seront également disponibles en fonction des régions de commercialisation.

FIAT précise que Grizzly et Grizzly Fastback bénéficieront d’une gamme composée de sept teintes de carrosserie ainsi que de différents équipements destinés à améliorer le confort et la facilité d’utilisation au quotidien.

Ces deux modèles s’inscrivent dans le renouvellement de l’offre de FIAT au sein du groupe Stellantis. La marque italienne indique vouloir renforcer sa présence sur les segments familiaux avec des véhicules adaptés aux besoins des clients dans plusieurs régions du monde.

Les caractéristiques techniques détaillées, les tarifs et les calendriers de commercialisation précis seront communiqués ultérieurement par FIAT en fonction des marchés concernés.