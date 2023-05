Depuis mars 2022, Ferrari ne prend plus de commandes pour la famille F8. La remplaçante de la 488 (voir ci-dessous) a pourtant été dévoilé il y a peu, lors du Salon de l'automobile de Genève 2019, avec des améliorations aussi bien en terme de visuelles que de performances.

Le cabriolet F8 Spider est arrivé peu de temps après, offrant des capacités de Supercar combinées à une expérience à toit ouvert. Mais quelle vitesse peut-on atteindre au volant d'une F8 Spider sur une ligne droite ? Nous avons maintenant la réponse.

Sur le papier, la supercar a une vitesse de pointe de 338 kilomètres par heure et sprinte de 0 à 100 km/h en seulement 2,9 secondes. Ceci est possible grâce au moteur V8 de 3,9 litres développant 710 chevaux et 768 Nm de couple couplé à une transmission automatique à sept rapports. Elle affiche 1,6 tonne sur la balance.

Les chevaux sont lâchés

Tout ceci représente les chiffres fournis par Ferrari et bien que nous ne puissions pas dire si le chiffre de sortie est absolument exact, il est vrai que certains constructeurs ont tendance à fournir des données de puissance plus conservatrices. Il est temps de découvrir la vérité concernant la F8.

La vidéo en haut de cette page nous montre une Ferrari F8 Spider 2021 sur la piste de lancement et d'atterrissage de Space Florida au Kennedy Space Center, en Floride. La surface de la piste est un mélange de béton et d'asphalte et il n'y a qu'un changement d'élévation minimal de 65 cm. La piste entière est longue de 5 kilomètres, mais la voiture doit apparemment s’arrêter à 3,7 kilomètres.

Alors que la supercar lutte pour la traction au début, elle commence à prendre de la vitesse très rapidement autour de la barre des 160 km/h. Lorsqu’elle s’approche des 320 km/h, l'accélération ralentit mais le véhicule continue de prendre de la vitesse jusqu'à exactement 335,458 km/h. C'est à peu près 1,5 2,4 km/h de moins que ce que prétend Ferrari mais cela reste impressionnant, compte tenu du changement d'élévation minimal de la piste. Ce modèle manquera.