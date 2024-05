Depuis que la Porsche 911 est refroidie par eau, elle est devenue la référence en matière de voitures de sport haut de gamme et performantes. Mais la brute fumante de 656 chevaux qu'est l'Aston Martin Vantage 2025 est la preuve que d'autres constructeurs peuvent faire les choses aussi bien.

Tout d'abord, ils ont corrigé le tir. Presque tous les défauts ont été corrigés, atténués ou éliminés par de nouveaux composants. Ensuite, Aston Martin a commencé à ajouter de nouvelles caractéristiques, faisant délibérément passer la Vantage au-dessus de la barre symbolique des 150 000 dollars (139 000 euros). Elle coûte aujourd'hui la somme respectable de 191 000 dollars (176 000 euros environ), ce qui signifie qu'elle se situe dans un segment de marché différent de celui de la précédente Vantage. Non seulement les performances ont été nettement améliorées, mais la formule de la Vantage a tout simplement été résolue.

Deuxièmement, elle continue à faire des choses qu'une 911 ne peut pas faire. "L'intérieur est moins beau et la conduite n'est pas aussi bonne. Mais elle est plus belle !" Jetez tous ces jugements par la fenêtre, tout a changé.

La nouvelle Vantage est enfin fondée sur le progrès. Elle est bonne, très bonne même. Mais est-elle vraiment aussi complète qu'elle devrait l'être ?

Spécifications techniques Aston Martin Vantage (2025) Moteur V8 biturbo de 4,0 litres Puissance 665 chevaux / 800 Nm 0-100 KM:H 3.4 Secondes Poids 1.604 kg Prix de départ 191 000 dollars (environ 177 000 euros)

La nouvelle Aston Martin Vantage n'a pas seulement 153 chevaux de plus et un nouvel intérieur, elle a été entièrement redessinée. Après une courte vidéo dans laquelle un Fernando Alonso est certainement invité à dire des choses gentilles par un Lawrence Stroll hors champ, le nouveau directeur de l'ingénierie de Gaydon, Simon Newton (anciennement d'une petite société appelée Lotus), a présenté un nombre important de changements.

La Vantage a été reconstruite autour de son châssis en aluminium. Bien que la rigidité torsionnelle globale ait été améliorée, ce n'était pas le seul objectif du développement. L'équipe dirigée par Newton s'est plutôt attachée à accroître la rigidité dans les zones critiques de la suspension. La direction assistée à commande électronique bénéficie de toutes ces modifications.

Tirant parti des avantages d'une structure plus rigide, l'équipe a peaufiné chaque aspect de la suspension. Une nouvelle cinématique (c'est-à-dire le comportement géométrique de la suspension sous charge), de nouveaux amortisseurs adaptatifs Bilstein DTX avec une plage de rigidité élargie de 500 %, ainsi que des ressorts et des barres réajustés, contribuent à améliorer les performances par rapport à la précédente Vantage. Tout cela fonctionne grâce à un jeu de pneus Michelin Pilot Sport S 5 spécifiques à la Vantage, dont les dimensions sont identiques à celles de la DB12, plus grande.

Ensuite, il y a le moteur. Le V8 biturbo de 4 litres de Mercedes-AMG n'est pas simplement une unité de production modifiée. Non seulement les turbocompresseurs sont plus gros, mais des cames plus agressives ont été montées, les chambres de combustion ont été modifiées et le taux de compression a été considérablement abaissé. Chaque amélioration est l'histoire d'un moteur plus agressif. Alors que la précédente Vantage avait un taux de compression de 10,5:1, le modèle 2024 utilise un taux de 8,6:1, identique à la variante de 605 ch des Mercedes E63 et S63 AMG. Cependant, l'Aston atteint la puissance colossale de 665 ch, ce qui en fait la variante la plus puissante du V8 AMG jamais créée.

Mais ce n'est pas tout. Un nouveau système d'antipatinage à neuf niveaux permet au conducteur de contrôler avec précision le pourcentage de patinage des roues par rapport à la vitesse. Tout cela grâce à un contrôleur Bosch intégré qui utilise un système de freinage, un différentiel à glissement limité contrôlé électroniquement et des amortisseurs adaptatifs pour gérer les performances. Le matériel est vraiment bon, le différentiel étant capable de passer d'une ouverture totale à un blocage à 100 % en 135 millisecondes. Mais c'est le logiciel qui donne le coup d'envoi (du moins du point de vue de l'ingénierie).

Une multitude d'acronymes domine l'expérience de la Vantage. L'unité de mesure inertielle 6D-IMU suit les mouvements de la Vantage sur six axes, tandis que le programme Integrated Brake Slip Control (IBC) gère activement la force de freinage pour chaque roue afin d'optimiser le lacet et la position en entrée de virage, ce que l'on appelle le Brake Slip Vectoring (BSV). L'antipatinage intégré (ITC) combine les freins, la puissance du moteur et le différentiel pour contrôler le patinage des roues, tandis que l'antipatinage de traction (TSV) optimise le patinage des roues pour obtenir l'angle de lacet souhaité. En résumé, la Vantage dispose d'un grand nombre de vecteurs qui la font danser.

Points forts : puissante, confortable, bien réglée

Le changement le plus important est l'intérieur entièrement nouveau, semblable à celui de la DB12. Aston s'est débarrassé de tout ce qui se trouvait dans la version précédente. Soyons honnêtes : bon débarras. La nouvelle Vantage s'avère beaucoup plus conviviale, avec des boutons et des interrupteurs extrêmement agréables au toucher, en métal moleté et au toucher agréable. Enfin, il y a Apple CarPlay, et c'est sans fil.

Il faut cependant le dire : l'intérieur présente encore quelques problèmes. Il est facile de heurter la commande de chauffage des sièges en réglant le volume, et le tableau de bord a une fréquence d'images et une résolution qui ne seraient pas acceptables dans une compacte d'une marque généraliste. Aston nous a toutefois assuré qu'il travaillait à la résolution de ces problèmes.

En pratique, la Vantage 2024 se présente comme un véhicule presque entièrement nouveau, les échos de la génération précédente n'étant perceptibles que pour les mains et les postérieurs les plus sensibles.

L'Aston affiche une puissance colossale de 665 chevaux, la variante la plus puissante du V8 AMG de 4 litres jamais créée.

Chez Aston, on a longtemps surfé sur un style opulent et cossu, mais il manquait une touche de goût supplémentaire pour être totalement convaincant. C'est ce que Porsche évite en utilisant un langage de conception épuré. Cela n'a pris que quelques années, mais cette nouvelle Vantage est enfin une véritable expression de l'opulence que la marque Aston a toujours promise.

En même temps, elle est l'expression ultime de la brutalité rugissante, digne d'un pub, que devrait être la Vantage. Sur la route, elle ne perd pas en confort par rapport à la précédente Vantage, même si elle est basée sur une philosophie plus orientée vers la performance. Les bruits sont bien gérés et la qualité de conduite dans tous les modes est excellente, moins dure qu'auparavant.

La façon dont l'Aston Martin Vantage 2024 attaque une route sinueuse est incroyablement précise, même si elle n'est pas toujours facile à manier. Bien que le coupé britannique puisse compter sur des améliorations significatives au niveau du châssis et de la direction, cette dernière manque encore de charge. Il faut alors quelques efforts pour que la nouvelle Vantage prenne vie, et la conduite à basse vitesse n'est pas très réjouissante. La nouvelle suspension est excellente, légère et agile, mais jamais rigide. Elle est précise, exigeante et tolérante en termes de qualité de conduite. Une sorte de magie.

Inconvénients : la technologie s'est améliorée, mais n'est pas parfaite, elle n'est pas la plus communicative sur la route.

Elle dispose d'une puissance prodigieuse, à la limite de l'époustouflant, mais elle est contrôlée par les divers acronymes mentionnés plus haut. Le système de contrôle de la traction à plusieurs niveaux est profondément intelligent et fait du drift un jeu d'enfant. Laissez le moteur tranquille et vous découvrirez un équilibre du châssis qui peut rivaliser avec celui d'une Toyota GR86. Il est impressionnant de voir avec quelle facilité la Vantage peut être conduite jusqu'à cet espace confortable juste avant ses limites, malgré sa puissance et son poids. Même si la communication de ce que fait la voiture passe plus par le siège que par le volant. Plutôt que d'être complètement timbrée, la nouvelle Aston Martin Vantage est comme Patrick Bateman, un psychopathe très intelligent dans le plus beau costume que vous ayez jamais vu.

Ce caractère ne change pas de manière substantielle lorsque vous prenez la piste. La Vantage ne fait qu'étendre sa domination, absorbant des sessions ininterrompues de 25 minutes sur circuit avec juste un peu de fatigue du système de freinage. Mais il fallait s'y attendre : le circuit d'essai en question, Monteblanco, comporte une ligne droite qui permet à la Vantage d'atteindre 265 km/h et, à la fin, un virage à droite de 130 degrés qui doit être négocié à un peu moins de 100 km/h. Je suis étonné que les freins en carbocéramique n'aient pas lâché et je suis tout aussi étonné des progrès réalisés par Michelin avec les Pilot Sport S 5. Alors que le Michelin précédent se serait bloqué jusqu'au bout, la nouvelle version supporte sans broncher des dérives énormes et enfumées.

Bien qu'elle n'ait pas été conçue pour cela, la Vantage est un outil de piste magnifique et impressionnant. Aston Martin a peaufiné les freins pour obtenir une course courte et une sensation de rigidité de la pédale, mais avec une grande marge de manœuvre pour moduler l'intensité du freinage. Certains conducteurs pourraient se plaindre du manque de mordant, mais les plus expérimentés apprécieront l'ajustement quasi millimétrique. Les dérives sont faciles à initier, mais difficiles à soutenir, et même les transitions sont difficiles à gérer à cause d'une direction un peu paresseuse.

La Vantage peut être conduite comme nous le souhaitons : elle est à l'aise dans les dérives colossales ou sur les lignes droites pour réaliser des temps au tour. Le train avant peut souffrir en entrée de virage, mais avec un peu de maniabilité (et de discernement), la Vantage s'incline et tourne comme on le souhaite. La longue course de la pédale d'accélérateur permet de doser la puissance en douceur.

Bref, c'est un grand pas en avant pour le bébé d'Aston. La nouvelle Vantage est une rivale résolument féroce de la 911 Turbo. Elle est plus excitante à conduire que la Porsche, plus confortable, plus silencieuse et se conduit mieux. Mais la voiture de sport britannique n'atteint pas les sommets en termes de dynamisme que la 911 atteint sans effort. La Porsche a une direction plus sensible et une meilleure tenue de route.

Mais pour la première fois de son histoire, l'Aston est peut-être la meilleure. Elle est vraiment impressionnante. La Vantage nous fait sourire et rire, c'est comme un interrupteur qui réveille l'enfant qui est en nous. Et aussi banal que cela puisse paraître, elle nous fait tomber sous son charme.