L'année 2024 se profile à l'horizon. Ce sera une année très intéressante pour le monde de l'automobile, car les nouveautés qu'elle apportera sont nombreuses et variées. Nous avons donc voulu les classer en fonction de l'attente qu'elles susciteront sur le marché européen. Cela ne signifie pas néanmoins que les autres voitures en dehors de ce top 10 sont moins intéressantes.

Commençons donc par quelques "hors normes" vraiment intéressants, comme Ferrari avec sa nouvelle Hypercar, la Maserati Quattroporte, mais aussi deux spiders qui devraient faire du plaisir de conduire plus "accessible" leur credo, comme la future Mazda MX-5 ou encore la MG Cyberster, qui devra faire réfléchir les détracteurs de la voiture électrique, mais qui a suscité tant de curiosité lors des salons automobiles.

Mais sans plus attendre, voici les 10 voitures les plus attendues de 2024. Certaines sont également des SUV et des crossovers. Rien de bouleversant : le marché, nous le savons, s'oriente vers eux depuis plus de cinq ans, raison pour laquelle nous avons également établi un classement distinct.

10 : Cupra Tavascan

Cupra Tavascan

Dixième place pour la Cupra Tavascan, le SUV espagnol qui repose sur la plateforme MEB, la même que celle de l'Audi Q4 e-tron ou de l'ID.4. Il mesure 4,64 mètres de long et sera disponible en deux versions : propulsion ou transmission intégrale, avec une puissance allant de 286 à 340 ch et un couple de 545 et 679 respectivement. La batterie est de 77 kWh.

Du point de vue du design, elle confirme ce qui a été jusqu'à présent les pierres angulaires du constructeur espagnol : une face avant vraiment élaborée et accrocheuse, un profil épuré, mais avec des proportions importantes, et un arrière qui offre une lunette très inclinée pour maintenir l'idée de l'harmonie des formes.

En résumé, Cupra fonctionne bien au niveau du design tant extérieur qu'intérieur, ce dernier étant soigné et empreint d'un esprit sportif et technologique marqué.

9 : Renault 5

Renault 5

Serait-ce l'heure de la Renault 5 ? Après tant de mois d'attente, 2024 devrait être l'année de l'arrivée définitive d'une voiture très attendue, compte tenu de son histoire, mais aussi de ce qu'elle veut offrir : elle doit coûter peu, conserver le style qui en a fait une petite icône dans les années 80, tout en offrant un contenu qui ne prête pas à la plaisanterie. Petite dans ses proportions, elle disposera en tout cas d'un pack de batteries d'environ 50 kWh, ce qui pour une citadine n'est pas mal du tout.

La plate-forme est la même que celle de la Clio. Par rapport au prototype qui circule depuis quelques années, les phares seront plus petits, tandis que les feux arrière resteront proéminents. Proportions désormais définies, spoiler au-dessus de la lunette arrière. Et à l'intérieur ? Écran tactile et cap stylistique clair pour le Losange. Elle devra faire regretter la Zoe et à notre avis, avec ce nom et ce style, elle peut y arriver.

8 : Volkswagen Tiguan

Volkswagen Tiguan (2024)

On continue avec le Tiguan, qui est actuellement la Volkswagen la plus vendue au monde. La nouvelle génération, la troisième, change radicalement de design et sous la peau grâce à la plateforme MQB Evo qui a apporté quelques centimètres de longueur supplémentaire à l'extérieur, mais aussi beaucoup d'espace supplémentaire à l'intérieur pour les passagers et les bagages.

Le look est désormais plus mature, la voiture est plus imposante et musclée et a été mise à jour dans la plupart de ses éléments. Il en va de même pour le divertissement et la technologie, avec des écrans plus grands et de nouveaux logiciels pour gérer toutes les fonctions.

Elle sera disponible en essence et en diesel et sera électrifiée, avec une version hybride légère et, surtout, une version plug-in qui promet, en tant que voiture électrique, 100 km sur une seule charge.

7 : Toyota C-HR

Toyota C-HR

Le coupé Toyota surélevé avait été présenté en 2016 à Genève et l'on sentait qu'il était à un tournant.

Le nouveau n'a pas été révolutionné, surtout en le regardant de l'extérieur. Il évolue, c'est tout. Il change à l'avant, principalement au niveau du capot, car ce crossover adopte la nouvelle ligne stylistique en ce qui concerne les phares. Par conséquent, le capot est encore plus massif. Les protections latérales restent les mêmes, mais les lignes sont encore plus anguleuses. À l'intérieur, le travail a également porté sur le tableau de bord et l'instrumentation, qui ont évolué afin de les rendre encore plus matures.

Cependant, la plus grande évolution se situe... sous la carrosserie, avec la plateforme mise à jour d'une part, mais surtout avec l'introduction du moteur rechargeable. Nous l'avons mis à l'épreuve et avons également analysé l'intérieur.

6 : Tesla Model Y

Tesla Model Y (2024)

Sixième position pour l'une des voitures les plus vendues au monde, la Tesla Model Y. Nous ne savons encore rien de son design, mais nous l'avons imaginé dans notre rendu (que vous pouvez voir ci-dessus) pour lequel nous nous sommes inspirés de sa sœur Model 3, qui est déjà arrivée sur le marché. Et les deux devraient être très similaires. À l'avant, les grands phares en forme de goutte d'eau laisseront place à des blocs optiques plus fins dotés de la technologie matricielle LED, ceux de l'arrière changeront également de style et les pare-chocs auront un design différent.

À l'extérieur, aucun changement n'est donc attendu, mais à l'intérieur, outre l'éclairage à LED et la nouvelle sellerie, les principales nouveautés sont le volant, qui intégrera des commandes de clignotants, et l'écran sur le tunnel central pour les passagers arrière. En ce qui concerne les moteurs, la Tesla Model Y 2024 sera disponible avec une traction arrière ou une traction intégrale, respectivement en version Standard Range et Long Range, la puissante Performance arrivant plus tard.

5 : Lancia Ypsilon

Lancia Ypsilon (2024)

La prochaine Lancia Ypsilon arrive en cinquième position. Elle est attendue, et pas qu'un peu, surtout par nos amis italiens. Mais ceux qui pensaient qu'il s'agirait d'un crossover se sont bien trompés, car l'Ypsilon 2024 conserve une posture plus classique, reprenant des proportions déjà vues sur la 208 ou l'Operl corsa.

Et il se trouve qu'elles auront aussi des moteurs et des mécaniques en commun ! Le style avait déjà été pressenti avec ce concept très particulier appelé Pur+a HPE, avec le thème du cercle surtout pour l'habitacle, mais aussi avec un élément en T cassé au centre, à l'avant avec l'inscription Lancia au sommet du capot, ce qui offre en tout cas un style plus élégant.

La plateforme est celle habituelle des Stellantis d'aujourd'hui : CMP, avec un pack de batteries de 54 kWh pour l'électrique et un moteur synchrone de 156 ch, tandis que pour le mild hybrid, on devrait retrouver le classique 1.2 essence, déjà présent sur l'Avenger et la 600.

4 : Lamborghini à moteur V8

Lamborghini

Position n°4 pour l'héritière de la Lamborghini Huracan. Peu de gens pourront se l'offrir mais nous, passionnés d'automobiles, aimons les belles choses. L'attente est donc motivée par la passion. C'est aussi parce qu'ici, le changement de rythme est important, car le défi est de taille. Fini le V10 aspiré, place à un V8 biturbo qui devrait atteindre les 10 000 tr/min.

Il sera hybride et devrait délivrer entre 700 et 900 chevaux. On attend également la transmission Revuelto, une autre nouveauté de Sant'Agata. Le style évoluera également, avec certainement les éléments qui ont distingué la dernière Lambo, notamment les groupes optiques hexagonaux situés immédiatement sous les phares, sur le capot, qui sont très minces.

3 : Alfa Romeo Milano

Alfa Romeo Milano (2024)

Troisième place pour le B-SUV d'Alfa Romeo. On en parle depuis plusieurs mois. Nous n'avons toujours pas d'idée précise de ce à quoi il ressemblera, mais le teaser officiel a révélé le nom : Milano.

Nous l'avons imaginé ainsi, dans ce rendu. La mécanique sera apparentée à celle de l'Avenger ou de la Fiat 600, donc la plateforme CMP, des proportions de carrosserie similaires oui, mais le design Alfa Romeo devra être mis en avant.

Les moteurs seront également partagés avec les unités Stellantis Galaxy. Il s'agit d'un important banc d'essai, car ce sont les détails qui feront la différence : l'étalonnage mécanique, l'habillage et le style. Les passionnés du Biscione ne feront pas de compromis. D'où l'impatience. Ah, ce sera aussi la première Alfa électrique !

2 : Dacia Duster

Dacia Duster Extreme (2024)

Médaille d'argent pour le Dacia Duster ! Pourquoi attendue ? Les chiffres, les vues de nos vidéos et articles parlent d'eux-mêmes, ils sont la meilleure carte de visite !

Il a tellement changé au niveau du design, il est plus mature et moderne, mais reste toujours fidèle à ses principes : rationalité et peu de fioritures.

À l'extérieur, les dimensions sont identiques, mais à l'intérieur, elle gagne de l'espace et dispose d'un coffre plus grand d'environ 30 litres. Les plus grandes nouveautés se trouvent toutefois sous le capot, car il s'agit du premier Duster hybride.

Il sera disponible avec un moteur mild-hybride de 130 ch, également avec la transmission intégrale et avec le 1.6 full-size que le Jogger utilise désormais avec son GPL désormais peu fiable. Le diesel ? Pas de problème. Exclu de la liste !



Prêt pour la numéro 1 ?

1 : Fiat Panda

Fiat Panda (2024)

C'est elle... la Fiat Panda. Une voiture qui a transcendé les générations. C'est sans aucun doute le crossover le plus attendu, car elle devrait apporter du chiffre et démocratiser le monde de l'automobile. Que savons-nous d'elle ?

Eh bien, la question est assez simple : elle sera également 100 % électrique et fera ses débuts au cours de l'été vingt-quatre. Elle sera basée sur la nouvelle plateforme de la smart, car, celle de la dernière Citroën C3 (vous pouvez retrouver la vidéo avec Lorenzo ici) et puis le style... elle devrait faire écho à celui du concept Centoventi 2019.

Elle sera plus grande puisqu'elle atteint environ 4 mètres et aura probablement ces détails typiques de Fiat du passé qui devraient la rendre iconique. C'est une voiture primordiale qui occupe à juste titre la première place.