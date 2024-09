Il y a un grand débat sur le renouveau des véhicules emblématiques. Pour certains, la plupart des projets fonctionnent bien, pour d’autres cela est beaucoup moins évident. Quoi qu'il en soit, Alfa Romeo a osé proposer sa propre nouvelle interprétation avec cette Stradale, puisque seules 33 exemplaires seront finalement livrés aux clients.

L'Alfa Romeo 33 Stradale est donc basée sur la 33 Stradale, présentée au Salon automobile de Turin en 1967 et qui trouve à son tour ses origines dans la voiture de course Tipo 33. Cette dernière est considérée comme l'une des plus belles voitures du monde et est encore plus rare : au total 18 châssis ont été fournis, seulement douze ont reçu une carrosserie du designer Franco Scaglione tandis huit sont encore connus aujourd'hui. Nous avons maintenant l’occasion de regarder de près l’ancienne et la nouvelle mais est-ce que cette réinterprétation vaut le coup ?

Le design

En tout cas, le design iconique est bien là : la calandre étroite, la ligne latérale incurvée, les portes papillon vitrées presque panoramiques et les entrées d'air sur les côtés. On retrouve également les feux arrière ronds minimalistes et les quatre pots d'échappement. Alors que la nouvelle supercar possède des cadrans massifs, la 33 Stradale de 1967 se contente de dimensions plus discrètes et de pots plus petits.

Galerie: Alfa Romeo 33 Stradale (2024) VS 33 Stradale (1967)

5 Photos Motor1.com

La différence la plus frappante réside dans les phares. Le premier exemplaire est typique de l'époque avec ses lumières rondes derrière une coupole de verre. Le nouveau modèle présente une silhouette plus ovale avec une signature lumineuse un peu plus agressive.

Motor1.com Alfa Romeo 33 Stradale (2024) VS 33 Stradale (1967) Stellantis Alfa Romeo 33 Stradale (2024) VS 33 Stradale (1967) Motor1.com Alfa Romeo 33 Stradale (2024) VS 33 Stradale (1967)

Les rétroviseurs ont également changé de place mais dans l’ensemble, la vieille Stradale paraît plus élégante que celle qui lui succède.

Données rapides Alfa Romeo 33 Stradale (1967) Alfa Romeo 33 Stradale (2024) Longueur 3 970 mm 4 637 mm Largeur 1 710 mm 1 966 mm Hauteur 991 mm 1 226 mm Empattement 2 350 mm 2 700 mm Poids 700 kg 1 500 kg (E-Version: 2 100kg)

L'interieur

La 33 Stradale originale peut être résumée très rapidement : elle tourne, embraye et freine. L'intérieur est un régal pour les puriste et le modèle, très respecté, est aussi équipé pour une utilisation en course. C'est pourquoi des sièges baquets et des harnais sont à bord.

Dans ce genre de voiture, lorsque la porte est fermée, on est bien souvent serré mais cela est moins le cas dans ces deux exemplaires grâce au vitrage généreux. Alfa Romeo a également fait en sorte que l'intérieur reste minimaliste dans la nouvelle version et les différentes commandes font penser à leurs homologues de l'aéronautique. Le cuir et l'aluminium massif sont très présents tandis que l'infodivertissement obligatoire a été discrètement caché et s'étend vers le bas, avec style !

Motor1.com Alfa Romeo 33 Stradale (2024) VS 33 Stradale (1967) Motor1.com Alfa Romeo 33 Stradale (2024) VS 33 Stradale (1967)

Caractéristiques du moteur et de la conduite

La dernière supercar d'Alfa Romeo est au moins deux fois plus lourde que sa grand-mère. Le modèle fossile pèse 1 500 kg tandis que la variante électrique affiche 2 100 kg sur la balance.

Mais on préfère la version avec le V6 bi-turbo de 3,0 litres qui remet la 33 Stradale 2024 à niveau. Celui-ci nécessite développe désormais 620 ch (750 ch dans la version E) et permet d'atteindre une vitesse maximale de 333 km/h (logique me diriez-vous). De son côté, la 33 Stradale de 1967 n'est clairement pas en reste puisqu'elle trois secondes de plus pour atteindre 100 km/h (mais imaginez pour l'époque) et termine tout de même son sprint à la vitesse impressionnante de 260 km/h. Le poids à vide de 700 kg est ici perceptible.

Données rapides Alfa Romeo 33 Stradale (1967) Alfa Romeo 33 Stradale (2024) Moteur V8 de 2,0 litres V6 bi-turbo de 3,0 litres, moteur électrique de 800 volts Conduite Propulsion arrière Propulsion arrière Couple 206 Nm plus de 600 Nm Performance 230 ch 620 ch (750 en E-Version) Accélération moins de 6 secondes moins de 3 secondes Vitesse maximale 260 km/h 333 km/h

Digne héritière ou pas ?

La nouvelle Alfa Romeo 33 Stradale est un succès, cela semble claire, même si aucun nouveau véhicule moderne ne pourra probablement atteindre la beauté unique de leurs ainés, notamment à cause des nouvelles réglementations, de la la sécurité et des réalisations techniques.

Cependant, cette nouvelle voiture est le genre de réinterprétation que l'on aimerait voir plus souvent bien qu'il soit peu probable de revoir un succès de ce genre, et dans le même esprit, dans un futur proche.