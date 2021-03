Chez BMW, les véhicules électriques sont clairement identifiables. Il y a les BMW iX3, iX et i4. Le constructeur de Munich prévoit de lancer d'autres nouveautés électriques, toutefois, il n'a pas fait part de son intention de commercialiser un petit coupé électrique et sportif.

C'est pourtant ce que nos photographes espion ont vu de leurs propres yeux. Quelque part en Suède, le constructeur allemand teste une version électrique de l'actuelle M2. Ce prototype n'a clairement pas de moteur à combustion interne puisqu'il n'a pas non plus de ligne d'échappement. De plus, à l'arrière, vous noterez la présence d'un pictogramme bleu signalant son mode de propulsion électrique.

Est-ce que cela signifie que la BMW M2 va passer à l'électrique ? Eh bien non ! L'actuelle BMW M2 est sur le point de prendre sa retraite. Il est hors de question pour BMW de commercialiser une version électrique de sa sportive à quelques mois de sa retraite. Cette électrique ne correspond pas non plus à la nouvelle génération de la M2 puisque des prototypes portant la carrosserie de série sont déjà en cours d'essai.

Selon nos informations, il s'agirait ni plus ni moins que d'un mulet d'essai. BMW a peut-être l'intention de lancer un petit coupé sportif et électrique, mais son existence n'a pas encore été confirmée. Il ne prévoit pas non plus de convertir la nouvelle Série 2 à l'électrique puisque cette génération aura des moteurs thermiques. La future BMW M2 sera par exemple motorisée par le 6 cylindres en ligne bi-turbo.

BMW ne tardera pas à nous en dire plus. En attendant, le constructeur travaille sur le dérivé sportif de la nouvelle i4. Ce sera la première BMW électrique à porter le blason BMW M. Selon nos informations, la nouvelle BMW i4 aura le suffixe "M50". Sa puissance oscillera autour des 500 ch, mais elle ne concurrencera à aucun moment les M3 et M4 qui délivrent 510 ch dans leur version Competition.