Jusqu'où va s'arrêter la valse des SUV ? Avec l'essor de l'électrique, la majorité des nouveaux modèles présentés sont des SUV, et cette tendance n'est pas prête de s'arrêter. Les clients en raffolent et l'offre n'a jamais été aussi importante. Les SUV représentent aujourd'hui plus de 40 % des ventes de véhicules neufs sur le Vieux Continent, et ces chiffres devraient encore croître ces prochaines années.

De ce fait, les constructeurs profitent de l'engouement rencontré par ce type de carrosserie pour multiplier leurs offres de SUV. C'est le cas de Volkswagen, qui dévoilera d'ici l'été prochain un nouveau CUV, pour "Crossover Utility Vehicle", un énième terme marketing pompeux signifiant qu'il s'agit d'un nouveau SUV, mais de petite taille, car celui-ci devrait mesurer environ 4,20 mètres.

Le Volkswagen Taigo, c'est son nom, ne sera pas vraiment une nouveauté à part entière puisqu'il se basera essentiellement sur un véhicule que nous connaissons déjà. En effet, il se basera sur le Volkswagen Nivus, un modèle déjà vendu par le constructeur sur le marché brésilien. Les standards en Amérique du Sud n'étant pas les mêmes qu'en Europe, le Taigo sera bien évidemment adapté pour notre marché.

Volkswagen précise dans son communiqué que le Taigo disposera "des projecteurs à LED de série, d'un concept de fonctionnement moderne, d'un cockpit entièrement digital et d'une multitude de systèmes d’assistance". Concernant les motorisations, Volkswagen annonce que le Taigo sera lancé avec des motorisations TSI économiques. Ainsi, nous devrions sans doute retrouver des blocs essence de 95 et 110 chevaux, les mêmes qui équipent le Volkswagen T-Cross, un autre petit SUV de la gamme du constructeur allemand.

Les illustrations envoyées par la marque donnent un bref aperçu du style de la voiture pour l'Europe. Sans surprise, il devrait intégrer tous les codes que les clients apprécient dans ce segment, à savoir une ligne de toit fuyante et des attributs esthétiques "sportifs", en témoigne la version "R Line" qui devrait coiffer la gamme du Taigo et qui est également annoncée via les premières images à disposition.