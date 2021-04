Nous sommes à seulement quelques jours de la présentation officielle de la nouvelle Citroën C5. La "berline" sera en effet présentée le 12 avril 2021. En attendant de la découvrir dans ses moindres détails, le constructeur aux chevrons a publié une courte vidéo afin que nous puissions découvrir les faces avant et arrière de la C5.

La voiture est volontairement plongée dans l'ombre, on ne voit donc pas très bien sa carrosserie. En revanche, les feux sont très observables et nous laissent à croire que la face avant de la nouvelle C5 ressemble à celle de la C4. Dans la partie arrière en revanche, la Citroën C5 a un design qui lui est propre, sous cet angle, elle ressemble à un crossover coupé.

Cela ne nous étonne point car avant elle, la Citroën C4 est passée de la forme berline compacte à crossover coupé. Le constructeur français semblerait faire de même avec la C5, vous pouvez donc d'ores et déjà oublier les lignes de la grande berline d'antan. Cela se confirme davantage avec nos photos espion qui montraient déjà la forme inédite de la Citroën C5.

Basée sur la plate-forme EMP2, la Citroën C5 devrait mesurer 4,85 m de long. Selon les bruits de couloir, in fine, plusieurs motorisations figureront au catalogue. Au lancement, elle ne sera disponible qu'avec des motorisations hybrides rechargeables développant 180 et 225 ch. le moteur essence arrivera un peu plus tard. D'après nos informations, il n'y aura pas de moteur diesel au lancement. Il pourrait arriver ultérieurement, mais rien n'est pour le moins sûr.

Produite en Chine (mais aussi en France ?), la nouvelle C5 sera bien sûr commercialisée en Europe. Son arrivée sur le marché français devrait intervenir vers la fin de l'année 2021 ou l'année prochaine. Ses tarifs n'ont pas encore été communiqués, elle devrait s'afficher aux alentours de 30'000 euros.