Les films et les émissions de télévision font partie intégrante de la culture automobile, faisant de certaines marques et de certains modèles, parfois improbables, des stars internationales. L'une d'entre elle, particulièrement connue aux États-Unis, est le Wagon Queen Family Truckster du film National Lampoon's Vacation, ou Bonjour les vacances... sorti en 1983.

Volontairement moche et faisant honte à la famille qui est à la base de l'intrigue de cette comédie, c'est son style odieux qui a donné à la voiture du film son charme. Le modèle a d'ailleurs marqué une génération, à tel point que certains n'ont pas hésité à réinterpréter la version d'origine.

L'un de ces hommages est cette Audi RS6 Avant, repérée au Festival of Speed de St Petersburg, en Floride, il y a quelques mois par Justin Quinn. Elle est beaucoup moins carrée que l'OG Truckster, mais elle reprend toutes les caractéristiques du design emblématique. À commencer par une version moderne de la couleur verte "Metallic Pea" rendue célèbre dans le film, qui n'est rendue que plus vilaine par les faux panneaux de bois et les garnitures en bois clair. L'Audi arbore une plaque de bois sur chaque panneau de carrosserie - deux sur le capot - et la couronne qui est déplacée sur les ailes avant de ma voiture.

Le Wagon Queen Family Truckster du film était à l'origine une Ford LTD Country Squire qui avait subi un relooking hollywoodien pour l'occasion - comme le font de nombreuses stars avant de monter sur le plateau. La peinture verte, le faux bois, l'emblème de la couronne et d'autres touches apportées à la voiture ont participé pleinement à l'intrigue loufoque et comique du film. Cette Audi n'est pas allée aussi loin, mais elle présente tout de même quelques touches uniques. Comme à l'arrière où elle arbore un badge personnalisé qui indique "Family Truckster" en script au-dessus de "4.0 Litres Twin Turbocharged".

Sous cet extérieur pour le moins extravagant de cette Audi se cache le puissant break que l'on connaît, ce que la famille Griswold du film n'a jamais eu à sa disposition. Car tout partait de là : pour partir en vacances, le père devait recevoir une voiture de sport. Mais la voiture en question n'étant pas arrivé, il s'était retrouvé avec ce break cubique typiquement américain de l'époque.

La RS6 Avant est équipée du V8 de 4,0 litres de la marque qui produit une puissance de 600 chevaux (440 kilowatts) et un couple de 800 Nm. Il ne lui faut que 3,6 secondes pour atteindre 100 km/h.