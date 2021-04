Après la vague déferlante des pick-ups en Europe il y a quelques années, les nouvelles législations entrées en vigueur en France, et plus globalement en Europe, n'auront laissé aucune chance à ce segment. Aujourd'hui, il ne reste quasiment plus aucun pick-up au sein des gammes des constructeurs, à l'exception de quelques modèles historiques, à commencer par le Ford Ranger, le pick-up le plus vendu en Europe avec 34,9 % de parts de marché.

C'est d'ailleurs ce modèle qui nous intéresse aujourd'hui, puisqu'il reçoit deux nouvelles séries spéciales pour le Vieux Continent. La première, baptisée, "Stormtrak", est basée sur la finition haut de gamme "Wildtrak", et sera vendue à la fois en double cabine et en super cab. Le Ranger "Stormtrak" dispose du bloc quatre cylindres 2,0 litres bi-turbo EcoBlue de 213 chevaux et 500 Nm, de quatre roues motrices et de la boîte automatique à dix rapports.

Esthétiquement, cette version se distingue par une teinte "Rouge Lucid" exclusive avec quelques éléments décoratifs au niveau des flancs et du capot, tandis que les boucliers et les jantes sont noirs. À l'intérieur, il n'y a pas vraiment de changements, hormis l'arrivée de logos "Stormtrak" sur les sièges empruntés au Ranger Raptor. Un séparateur de benne et un volet déroulant à commande électrique sont également disponibles de série.

L'autre série limitée, à savoir le Ford Ranger "Wolftrak", s'adresse aux clients un peu plus "aventuriers". Le modèle se base sur la finition "XLT" et embarque un moteur quatre cylindres 2,0 litres TDCi de 170 chevaux et 420 Nm, qui laisse le choix entre la boîte automatique à dix rapports et la boîte manuelle.

La voiture embarque un système de quatre roues motrices sélectionnable tout en roulant, un différentiel arrière à blocage électronique et des pneus tout-terrains fournis de série. Toujours de série, cette version reçoit un écran tactile de huit pouces avec le système d'info-divertissement Ford SYNC 3, des badges "Wolftrak" noirs et des jantes de 17 pouces.