Si la Ford Fiesta ne fait plus partie de la gamme américaine du constructeur à l'ovale bleu, elle reste l'une des stars incontestées de la marque en Europe dans le segment des citadines. Pour continuer de s'assurer de bons chiffres de ventes sur le Vieux Continent, la Ford Fiesta aura le droit prochainement à un restylage de mi-carrière et une petite mise à jour de ses technologies.

Nous avons pu immortaliser les premiers prototypes de la voiture, encore largement camouflés, et il devrait y avoir quelques changements sur la partie extérieure. Le camouflage laisse présager quelques changements au niveau des boucliers avant et arrière, en plus du traditionnel remodelage des optiques. À l'intérieur, il y aura quelques modifications également, notamment au niveau du système d'info-divertissement avec quelques mises à jour bienvenues.

Sous le capot, il ne devrait pas y avoir de changements significatifs, les moteurs étant tous conforment à la réglementation en vigueur. Ainsi, le trois cylindres 1,0 litre micro-hybride de 125 et 155 chevaux devrait être reconduit, tout comme sa version sans hybridation de 95 ou 125 chevaux, cette dernière recevant la nouvelle boîte de vitesses automatique à sept rapports.

Ce restylage sera aussi peut-être l'occasion de voir la boîte automatique apparaître sur les versions micro-hybridées puisque, pour le moment, ces moteurs sont uniquement associés à une boîte manuelle à six rapports. On imagine que la version Flexifuel permettant de rouler au bioéthanol E85 sera reconduite également.