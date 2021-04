Comme vous n'êtes sûrement pas sans le savoir si vous suivez avec assiduité l'actualité concernant l'automobile et la Formule 1, Renault Sport F1 Team n'est plus, l'écurie ayant changé de nom afin de s'appeler désormais Alpine F1 Team à partir de la saison 2021. Une décision annoncée suite à la "Renaulution" et à la nouvelle stratégie du groupe Renault concernant Alpine, qui endossera toute la partie sportive de l'entreprise.

Exit donc les Renault Mégane R.S. comme véhicule de fonction pour les pilotes de l'écurie au Losange, place désormais à des Alpine A110. Fernando Alonso et Sebastian Ocon, les deux pilotes, bénéficieront de modèles spécifiques baptisés "Trackside" et présentés il y a quelques jours par l'écurie Alpine F1 Team. Ces modèles bénéficieront aux deux pilotes pour leurs déplacements quotidiens lors des épreuves européennes inscrites au calendrier du Championnat du Monde de Formule 1 2021.

Il s'agit bien évidemment d'un nouvel habillage esthétique et non pas d'une nouvelle Alpine A110 à proprement parler. Ces deux voitures se distinguent de par leur livrée inédite reprenant les couleurs officielles d'Alpine, déjà vues sur les monoplaces A521 présentes sur la grille de Formule 1.

Si vous n'êtes pas familier avec la petite sportive tricolore, une piqûre de rappel s'impose peut-être. Les Alpine A110 "Trackside" sont développées autour de l'A110S et disposent de la même mécanique que cette dernière, à savoir un quatre cylindres 1,8 litre turbo développant 292 chevaux et 320 Nm de couple. Les performances sont intéressantes avec un 0 à 100 km/h bouclé en 4,4 secondes et une vitesse de pointe fixée à 263 km/h. Par rapport à une version sans le "S", l'Alpine A110S se distingue par des liaisons au sol revues et un comportement sur piste plus efficace.

"Lorsque l'A521 a été présentée, c'était une véritable joie de voir le nom d'Alpine sur une Formule 1 et c'est exactement le même sentiment aujourd'hui de voir le nom d'Alpine F1 Team sur une A110", a déclaré Laurent Rossi, le Directeur Général Alpine. Fernando Alonso et Sebastian Ocon ont reçu les clés de leurs véhicules à l'occasion du Grand Prix d'Émilie-Romagne disputé ce week-end sur le circuit d'Imola. Une épreuve disputée sous la pluie et remportée par l'un des spécialistes des courses pluvieuses, à savoir Max Verstappen.