Quelques semaines après la révélation de la nouvelle génération de la Classe C, Mercedes-Benz présente au Salon de Shanghai une toute nouvelle version destinée au marché chinois. Une fois n'est pas coutume, cette version chinoise est très légèrement différente que celle vendue sur le marché européen.

Le changement principal concerne son empattement. En effet, comme vous n'êtes pas sans le savoir, les clients chinois apprécient les voitures à empattement long afin de profiter d'un bel espace aux jambes. Les constructeurs - qu'ils soient européens ou non - s'y plient volontiers.

Les BMW Série 3 et Audi A4 sont déjà proposées en version longue, le temps est venu pour Mercedes-Benz de proposer son modèle. Outre son empattement, vous remarquerez que cette Classe C a une calandre différente et porte fièrement le logo de la marque sur son capot.

D'après les médias chinois, cette Mercedes-Benz Classe C L a un empattement de 2954 mm, soit 89 mm de plus que la Classe C standard. Concernant sa longueur, elle atteint 4882 mm, soit un accroissement de 131 mm. Bien entendu, sa largeur et sa hauteur ne changent pas.

Dans l'habitacle, rien à signaler. La version chinoise de la Classe C reprend largement l'intérieur de version standard avec un écran central inspiré de la nouvelle Classe S et un tableau de bord en forme de tablette. Toutefois, à l'arrière, le fabricant allemand a installé des sièges plus sophistiqués et séparés par un accoudoir central plus large avec des porte-gobelets intégrés et des ports USB. Mercedes a aussi amélioré l'insonorisation de sa berline afin que les passagers puissent voyager en silence.

Pour rappel, le fabricant à l'étoile commercialise déjà des versions longues de certains de ses modèles. On peut citer par exemple la Classe A L, ou encore, le GLC L et la Classe E L. Il n'est pas prévu pour le moment que d'autres voitures à l'étoile gagnent en longueur.