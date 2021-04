Nous savons que le Nürburgring est une référence non seulement pour les amateurs d'automobiles, mais aussi pour les constructeurs automobiles. Peu d'endroits au monde offrent une telle combinaison de virages, de dénivelés et de zones de vitesse à fond, le tout dans un environnement contrôlé. C'est un endroit exceptionnel pour tester et évaluer un nouveau véhicule. Et c'est là qu'intervient l'Industry Pool.

Composé de plus de 30 constructeurs automobiles et de sociétés liées à l'industrie automobile, l'Industry Pool loue collectivement le circuit pour un total de 18 semaines par an. La piste étant fermée aux touristes, aux pilotes amateurs et à tout autre trafic, les entreprises ont le champ libre pour faire tourner ce qu'elles veulent pendant une journée entière. Les diverses photos et vidéos espion de prototypes sur le 'Ring ? Elles proviennent presque toujours d'une journée d'Industry Pool.

Galerie: Photos espion : Mercedes-AMG One

13 Photos

Habituellement, nous voyons des vidéos et des photos qui se concentrent principalement sur un modèle spécifique, mais cette nouvelle vidéo de EMS Nordschleife TV est un peu différente. Au lieu de mettre en avant un modèle particulier, la caméra s'est installée juste à l'extérieur du circuit pour capter tout le trafic de l'Industry Pool qui entre et sort du circuit. Ce n'est pas aussi excitant que de voir les véhicules foncer sur la piste, mais c'est de loin le meilleur point de vue pour avoir un aperçu clair et rapproché des prototypes que les constructeurs automobiles ne sont pas prêts à dévoiler. Et c'est exactement ce que montre cette vidéo.

Bien que l'Industry Pool soit composé de constructeurs automobiles du monde entier, les marques allemandes semblent être beaucoup plus actives que les autres. C'est logique, elles jouent à domicile. C'est ainsi que l'on croise dans cette vidéo de nombreuses berlines, voitures de sport et SUV de Mercedes-Benz et BMW. Les véhicules d'essai de la Porsche 911 attirent toujours notre attention, et on ne peut manquer la Mercedes-AMG One qui apparaît à la fin du clip.

Mais si vous regardez de plus près, vous reconnaitrez aussi la Hyundai Elantra N, ou encore des Land Rover musclés habillés de vêtements de camouflage. Et oui, plus d'un prototype passe devant la caméra dans un silence complet. Qu'on le veuille ou non, l'électricité est l'avenir de l'automobile, tant pour les trajets quotidiens que pour les performances.

Et vous, quels modèles avez-vous repérés tout au long de cette vidéo ?