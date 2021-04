Squadra Corse est la division de Lamborghini en charge des activités de course de la marque, et elle a quelque chose de nouveau en route. Il semblerait qu'il s'agisse d'une Huracan un petit peu (beaucoup ?) modifiée, avec une carrosserie au look sauvage, prête pour la piste.

Le teaser vidéo ne nous donne pas beaucoup d'informations. Squadra Corse confirme qu'il s'agit de sa "toute nouvelle voiture de sport automobile" et promet "une expérience sans précédent".

Cette Huracan revue et corrigée a des phares étroits et des feux arrière minimalistes. Les ailes sont larges, et il y a des évents en haut des ailes arrière. Une entrée d'air scoop est monté sur le toit pour diriger l'air vers le compartiment moteur. Un énorme aileron arrière, et un diffuseur gargantuesque complètent la panoplie aérodynamique, toujours dans le but d'aider à gérer le flux d'air.

On ne sait pas exactement où Lamborghini a l'intention de faire courir ce véhicule. L'entreprise construit actuellement la Huracan pour les compétitions internationales de classe GT3 et la Super Trofeo pour la série monotype du constructeur. Puisqu'il n'est pas nécessaire d'adhérer à des règles spécifiques, un événement propre à la marque semble plus probable car Squadra Corse peut créer ce qu'elle veut.

Plus tôt en avril, Squadra Corse a célébré la construction de sa 400e Huracan de course. La version Super Trofeo de la machine a fait ses débuts en 2014, et la GT3 est arrivée sur la scène en 2015. En cours de route, le modèle a remporté trois victoires consécutives aux 24 heures de Daytona et deux victoires aux 12 heures de Sebring.

La Super Trofeo actuelle a environ 70 % de points communs avec une Huracan de route. Les changements incluent l'installation d'une boîte de vitesses séquentielle, une modification de l'aérodynamique et des changements dans le système de gestion du moteur.

Squadra Corse a également travaillé sur la Huracan STO, pour Super Trofeo Omologata (ci-dessus), qui est une version routière de la voiture de course. Elle utilise la fibre de carbone pour plus de 75 % de la carrosserie, ce qui permet au modèle de peser 43 kilogrammes de moins qu'une Huracan Performante. Les nouvelles pièces extérieures produisent une force d'appui de 53 % supérieure à celle de la Performante.

Le moteur est un V10 de 5,2 litres à aspiration naturelle développant 639 chevaux (470 kilowatts) et 565 Newton-mètres. Des freins en carbone-céramique Brembo CCM-R se chargent de ralentir le bolide. Quant au prix, il est de 299'294 euros (TVA de 20%).