La dernière fois que nous avons vu le Land Rover Range Rover de nouvelle génération lors d'un essai, il attaquait les courbes de la Nordschleife. Le mastodonte semblait étonnamment rapide, même s'il n'était pas poussé à ses limites. Cependant, la dernière série de clichés espions de Mogwai Media montre le SUV redessiné se déplaçant à un rythme beaucoup plus lent - à l'arrêt.

Les photos montrent que le SUV porte encore beaucoup de camouflage, mais l'enveloppe serrée révèle un peu de son style. En surface, le Rand Rover de nouvelle génération ressemble beaucoup au modèle sortant. Il présente le même capot en forme de coquille et un porte-à-faux avant court. La face avant semble légèrement plus verticale qu'auparavant, mais cela pourrait être un effet du camouflage qui cache la calandre et les phares. L'arrière est toujours fortement couvert, il n'est donc pas facile de distinguer les détails de style. Nous nous attendons à un nouveau design des feux arrière et à d'autres modifications.

Galerie: Photos espion Land Rover Range Rover

5 Photos

Alors que l'extérieur aura probablement un aspect familier, l'intérieur devrait recevoir une révision technologique majeure. Des clichés antérieurs montraient un intérieur partiellement recouvert d'un grand tableau de bord numérique et d'un grand écran d'infodivertissement. Les commandes au volant comprennent à la fois des boutons physiques et des boutons tactiles capacitifs. Le reste de l'intérieur était soit couvert, soit incomplet, avec une grande partie de la console centrale manquante dans le véhicule d'essai.

Le modèle d'entrée de gamme devrait recevoir un moteur à six cylindres jumelé à un système hybride léger. Il y aura également un modèle hybride rechargeable, probablement avec le même moteur turbo de 2,0 litres. On s'attend à ce qu'un V8 soit de retour, bien qu'il ne soit pas clair si le 5,0 litres sera reporté sur le nouveau modèle ou si Land Rover le remplacera par le V8 4.4 L biturbo de BMW. Nous ne savons pas quand Land Rover dévoilera le nouveau Range Rover, mais nous nous attendons à ce qu'il fasse ses débuts cette année.