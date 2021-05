En France, tout le monde ou presque sait prendre un rond-point. Même si évidemment l'usage du clignotant, le a file de droite quand on doit aller en face ou de la file de gauche quand on doit faire les trois quarts de tour restent des concepts très abstraits pour encore beaucoup d'automobilistes !

Et si certaines régions de la France, la Bretagne pour ne pas la citer, sont même les championnes du rond-point (il y en a partout, même des doubles ou des triples !), dans certaines parties du monde, le rond-point reste un mystère. Et quand il y en a un qui apparaît sur les routes, c'est la panique ! À l'image de ce roundabout (rond-point en anglais) construit dans le Kentucky.

Il faut comprendre qu'aux États-Unis, ils sont plutôt rares, et que la plupart des Américains ne savent pas comment utiliser un rond-point. Et quand un rond-point a récemment été ouvert dans une zone rurale du Kentucky pour améliorer la sécurité et la fluidité du trafic, ça nous donne des images de ce qu'il ne faut absolument pas faire sur un rond-point !

D'après une vidéo partagée sur Reddit par u/EVOsexybeast, les choses ne se sont pas passées comme prévu. Lorsque vous vous approchez pour la première fois d'un rond-point après avoir passé toute votre vie à utiliser des intersections à quatre voies, cela peut être déroutant, pour ne pas dire plus. D'après les recherches de Kittelson & Associates, il existe environ 7100 ronds-points en Amérique. Quand en France, qui n'est pas plus grande que le seul État du Texas, on les estime à 30'000 ou 40'000 !

Selon la couverture de CBS WYMT, le rond-point du comté de Rowan, dans le Kentucky, a été utilisé pour remplacer un carrefour à quatre voies où circulaient environ 4000 voitures par jour. Cette intersection particulière avait un historique de collisions dévastatrices et le conseil municipal a estimé qu'un rond-point serait une excellente solution pour fluidifier le trafic et réduire la gravité des accidents. C'est probablement vrai sur le papier, mais dans la pratique, les conducteurs doivent connaître le fonctionnement du rond-point pour qu'il soit efficace. Peu-être que les services GPS tels que Google Maps, Apple Maps et Waze peuvent aider à guider les conducteurs correctement autour d'un rond-point.

Le rond-point n'est en place que depuis quelques semaines, il y a donc une grande marge d'amélioration. Sur la base de la vidéo, on peut voir que la faute d'un seul conducteur peut conduire toute une caravane de moutons à le suivre du mauvais côté de la route. Sans doute les choses rentreront elles dans l'ordre rapidement !