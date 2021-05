De nouveaux modèles ont été homologués en Chine, ce qui signifie que chaque véhicule apparaît sur le site Web du ministère de l'Industrie et des Technologies de l'information. Et forcément, celui qui a attiré notre attention est le BMW X3 restylé, qui est rejoint par son jumeau iX3 entièrement électrique. Il s'agit des versions chinoises des deux crossovers. mMais les modèles internationaux devraient être pratiquement identiques.

Rassurez-vous, les haricots de la calandre ont toujours une taille relativement normale et les deux côtés sont maintenant reliés pour refléter d'autres modèles BMW récents. Le crossover à moteur conventionnel et son cousin 100% électrique ont tous deux le pack M Sport qui apporte des pare-chocs avant légèrement plus agressifs, et à voir ces photos, avec un design un peu chargé.

Galerie: 2022 BMW X3 et iX3 restylage pour la Chine

Il peut sembler étrange que BMW donne déjà un coup de jeune à l'iX3, étant donné que le crossover électrique a été dévoilé en juillet 2020. Mais cela est plutôt logique puisque les Bavarois veulent un design cohérent au sein de la gamme X3 en donnant aux deux modèles de motorisations différentes les mêmes éléments stylistiques.

Les phares et les feux arrière mis à jour font partie des changements attendus, et dans le cas du X3 xDrive30i illustré ici, de gros embouts d'échappement doubles ont été installés pour remplacer les embouts ronds plus petits de la version d'avant restylage. En revanche, de fausses prises d'air verticales ont été intégrées dans le pare-chocs arrière des deux crossovers, ce qui est effectivement tendance actuellement, mais franchement pas toujours très réussi.

Il semblerait que les modèles X3 et iX3 restylés seront dévoilés dans le courant du mois de juin et que les deux modèles devraient également présenter quelques changements à l'intérieur. Il reste à voir si le système d'infodivertissement iDrive 8 fait partie des modifications à venir et si BMW prévoit d'électrifier davantage le X3 avec des groupes motopropulseurs mild-hybrid.

Le X3 M haut de gamme pourrait suivre d'ici la fin de l'année ou le début de 2022, et le X4 ne devrait pas tarder à suivre.