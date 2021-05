Les valeurs de puissance et de couple sont les deux principaux paramètres qui donnent une idée des performances d'un moteur. Cependant, nous avons généralement tendance à accorder plus d'attention au premier, sans tenir compte du fait que c'est le second qui donne au moteur, et donc à la voiture, certaines de ses caractéristiques les plus importantes.

Son rôle est d'autant plus important que la réduction de la consommation de carburant, dont dépendent également les émissions polluantes, est devenue une véritable priorité. En effet, pour obtenir le meilleur équilibre entre l'énergie dépensée et la distance parcourue, il faut travailler précisément sur le couple, d'où la reconversion massive au turbocompresseur des moteurs à essence.

Le couple, c'est quoi ?

Physiquement parlant, le terme couple dans le domaine automobile désigne la force de rotation au niveau du vilebrequin qui est créée à chaque allumage de carburant. En termes simples, il s'agit de la capacité du moteur à faire un effort.

Alors que la puissance n'est rien d'autre que la quantité maximale de travail que le moteur peut effectuer dans un temps donné. Il est, entre autres, calculé à partir de la valeur du couple.

En termes simples, on peut dire que la valeur de la puissance maximale qui est atteinte à haut régime a un impact significatif sur la vitesse maximale de la voiture, tandis que la valeur du couple maximal qui est obtenue lorsque le moteur tourne à bas régime affecte grandement l'accélération produite par la voiture et cette sensation de poussée dans le dos.

Les moteurs les plus coupleux

Dans cet article, nous avons décidé de répertorier les moteurs présentant les valeurs de couple les plus élevées, en les répartissant en 4 groupes, en fonction de la taille du moteur. Bien entendu, nous nous sommes concentrés sur les voitures équipées de moteurs thermiques conventionnels, car dans le cas des hybrides, la contribution du moteur électrique a une influence considérable sur le résultat final.

Jusqu'à 1600 cm3

ESSENCE

Moteur Puissance Couple Modèles Ford 1.5 Ecoboost 200 ch 290 Nm Fiesta ST, Puma ST FCA 1.3 T4 150 ch 270 Nm Jeep Renegade et Compass Volkswagen/Audi 1.5 TFSI 150 ch 250 Nm Audi A1 35 TFSI, A3 35 TFSI, Q2 35 TFSI, Q3 35 TFSI

DIESEL

Moteur Puissance [ch] Couple [Nm] Modèles FCA 1.6 Multijet/JTDm 120 ch 320 Nm Alfa Romeo Giulietta, Fiat 500L, Fiat Tipo Ford 1.5 EcoBlue 120 ch 300 Nm Focus, Puma, Kuga PSA 1.5 BlueHDi/1.5 Ecotec de 120 à 131 ch 300 Nm Citroën C4, C3 Aircross, C5 Aircross, Opel Crossland, Opel Grandland X, Peugeot 308, Peugeot 508, Peugeot 2008, Peugeot 3008, Peugeot 5008

Jusqu'à 2000 cm3

ESSENCE

Moteur Puissance [ch] Couple [Nm] Modèles Renault 1.8 TCe 300 ch 420 Nm Renault Megane R.S. Alfa Romeo 2.0 Turbo 280 ch 400 Nm Alfa Romeo Giulia Q4 Veloce, Alfa Romeo Stelvio Audi 2.0 TFSI de 300 à 320 ch 400 Nm Audi S3, SQ2, TT

DIESEL

Moteur Puissance [ch] Couple [Nm] Modèles Mercedes 2.0 turbo diesel 265 ch 500 Nm C300d, GLC 300d, GLE 300d Jaguar 2.0D 204 ch 430 Nm XE, XF, F-Pace, BMW 2.0 turbo diesel 190 ch 400 Nm 120d, 320d, 420d 520d, 220d Active Tourer, 220d Gran Tourer, 220d Gran Coupé, 620d Gran Turismo, X2, X3, X4

Jusqu'à 3000 cm3

ESSENCE

Moteur Puissance [ch] Couple [Nm] Modèles BMW 3.0 Twin Power de 480 à 510 ch de 550 à 650 Nm BMW M3, M3 Competition Audi 3.0 V6 TFSI 340 ch 500 Nm A6 55 TFSI, A7 55 TFSI Mercedes AMG 3.0 V6 biturbo 390 ch 520 Nm C43 4Matic AMG

DIESEL

Moteur Puissance [ch] Couple [Nm] Modèles Mercedes 400 d (3.0) 330 ch 700 Nm Classe S, Classe E, Classe G, CLS, GLC, GLE, GLS BMW 3.0 d 340 ch 700 Nm 340d, 440d, 540d, 740d, X3 40d, X4 40d, X5 40d, X6 40d, X7 40d Land Rover 3.0D I6 350 ch 700 Nm Range Rover Sport, Range Rover

Plus de 3000 cm3

ESSENCE

Moteur Puissance [ch] Couple [Nm] Modèles Mercedes AMG 4.0 V8 biturbo 639 ch 900 Nm GT Coupé 4 63 AMG S, S63 AMG 4Matic Lamborghini (VW) 4.0 V8 650 ch 850 Nm Lamborghini Urus Ferrari 3.9 V8 720 ch 770 Nm F8 Tributo

DIESEL

Moteur Puissance [ch] Couple [Nm] Modèles Audi 4.0 V8 TDI 435 ch 900 Nm SQ7

Et l'électrique ?

Lorsqu'il s'agit de voitures équipées d'un moteur électrique, la situation change radicalement. Dans ce cas, en effet, la valeur maximale du couple est atteinte dès que l'on appuie sur la pédale d'accélérateur et tend à rester presque constante quelle que soit la vitesse atteinte. Et comme il n'y a pas de paramètre de cylindrée, il est difficile de le comparer aux moteurs traditionnels.

En général, cependant, nous avons tendance à observer qu'à puissance égale, un électrique tend à avoir beaucoup plus de couple. En outre, dans les voitures électriques, la différence entre le couple fourni par le moteur électrique (synchrone à aimants permanents ou asynchrone) et celui qui est calculé au niveau des roues est beaucoup moins importante en raison de la moindre friction mécanique.