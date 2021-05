Dans sa course à l'électrification, BMW n'a pas oublié ses sportives. Le constructeur de Munich a en effet lancé les nouvelles M3 et M4 et s'apprête à lever le voile sur la toute nouvelle M2 (après la révélation de la Série 2). BMW ne s'arrêtera pas là, puisqu'un prototype musclé de la BMW M4 a été aperçu sur la Nordschleife en train de s'entrainer. Il pourrait s'agir de la M4 CS ou CSL.

Le 7 mai dernier, BMW a déposé auprès de la DPMA (Office allemand des brevets et des marques) les noms suivants : Evo Sport et Evo Track. Nous ne savons pas encore de quoi il s'agit exactement, mais ces labels font clairement référence à des modèles sportifs dont le second est axé piste.

BMW M4 CS (ou CSL)

Quelques médias étrangers rappellent que le nom Evo Sport n'est pas tout à fait nouveau car des dizaines d'années en arrière, BMW a commercialisé en série limitée la sublime BMW M3 Sport Evo (ou Sport Evolution) qui était différente et plus radicale que la M3 E30 classique. Le nom Evo Sport pourrait donc découler de Sport Evo, nous ne serions pas étonnés de le voir apposé à l'arrière de l'actuelle BMW M3.

Retour sur la M3 Sport Evolution Cette BMW M3 E30 Sport Evolution III est grandiose

Quant à Evo Track, il n'a jamais été utilisé par BMW. On suppose que ce dernier apporte le peu d'éléments nécessaires pour que la ou les voitures qui le porteront puissent briller sur circuit. Dans ce cas, ce sera en quelque sorte une évolution pistarde des BMW "Evo Sport".

En l'état actuel des choses, nous ne pouvons rien confirmer avec certitude, car après tout, BMW peut très bien déposer ces noms sans pour autant les utiliser dans un avenir proche ou lointain. Les constructeurs ont l'habitude de ce type de manœuvre, combien de noms dans l'industrie automobile sont protégés mais inutilisés par les marques.