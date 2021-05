C'est en mars 2017 que l'Alpine A110 moderne a été présentée. Commercialisée un an plus tard, voici donc 3 années qu'elle est sur le marché. Le coupé sportif français n'est pas près de s'en aller, depuis, la gamme fut enrichit de diverses versions et son constructeur a dernièrement présenté l'édition Felipe Pentone vendue au prix fort de 125'000 euros.

Aujourd'hui, le fabricant du groupe Renault a publié une vidéo dans laquelle l'Alpine A110 est testée en soufflerie avec l'expertise d'Alpine F1. D'ailleurs, un prototype de l'A110 a été envoyé jusqu'à Enstone (Angleterre) pour s'équiper des nombreux capteurs utilisés par les aérodynamiciens de la F1.

"Nous avons mis en place notre collaboration en mars 2020 et nous faisons le point chaque semaine pour optimiser notre méthodologie, nos outils de CFD [NDLR: dynamique computationnelle des fluides] et appliquer les méthodes de la Formule 1 lors de nos essais", a expliqué Pierre Sancinéna, Ingénieur aérodynamicien.

Pierre Sancinéna

Avant d'entrer en soufflerie, ce prototype arborait à l'avant un "rake", une sortie de treillis métallique dérivé "de ceux que les A521 d’Esteban Ocon et Fernando Alonso utilisent lors des essais libres les week-ends de Grand Prix". Il permet de cartographier le volume d'air passant au niveau du soubassement de la voiture.

Les ingénieurs d'Alpine Cars ont également utilisé de la "Flow-Vis". Il s'agit d'une peinture spéciale mise au point par les aérodynamiciens de la F1. Cette peinture s'étale seulement à partir d'une certaine vitesse et permet d'étudier l'écoulement des flux d'air sur la carrosserie.

Les efforts déployés par les aérodynamiciens d'Alpine Cars et d'Alpine F1 ne sont pas vains et profiteront à l'Alpine A110 ainsi qu'à tous les futurs modèles d'Alpine Cars. En fin de vidéo, Pierre Sancinéna lance la phrase suivante "Le résultat du partenariat avec la F1, vous le verrez bientôt sur la route". Comme Alpine ne compte actuellement qu'un seul modèle dans sa gamme, on pourrait s'attendre à ce que le constructeur français lance une version spéciale de l'A110 inspirée de la F1, ou bien, un pack qui permettrait à la sportive d'améliorer ses qualités aérodynamiques : les paris sont ouverts.