Chaque année depuis maintenant 38 ans, Peugeot assure le transport des joueurs, des VIP et des officiels du tournoi de tennis de Roland-Garros. L'occasion pour la marque au Lion de mettre en avant ces derniers modèles et/ou ces dernières technologies. Et vous l'aurez sans doute compris, cette année, c'est l'électromobilité qui est mise en avant.

Pour cette édition 2021 de Roland-Garros, qui se tient jusqu'au 13 juin, Peugeot a donc sorti ses véhicules électrifiés. Donc des hybrides rechargeables, mais aussi des 100 % électriques. Ce qui fait de Roland-Garros cette année le premier événement sportif de portée mondiale associé à une mobilité totalement électrifiée.

Au total, ce sont 162 véhicules qui ont été déployés par Peugeot pour ce tournoi du Grand-Chelem. Une flotte au sein de laquelle on trouve deux tiers de véhicules hybrides rechargeables, et un tiers de véhicules électriques. Et le constructeur français de préciser que par rapport à 2019, la moyenne des émissions de CO2 rejetée par sa flotte cette année est 7,5 inférieure.

"La composition de la flotte 100% électrifiée que nous mettons à la disposition de l’organisation du tournoi de Roland-Garros démontre notre souci commun de nous investir résolument dans la transition énergétique", affirme Linda Jackson, Directrice Générale de Peugeot. "En deux ans, Peugeot a accéléré de manière spectaculaire la mise sur le marché de véhicules à faibles émissions de CO2, et de véhicules zéro émission. Dès la fin de cette année, 70 % des véhicules de notre gamme seront électrifiés. Et, d'ici 2025, c’est la totalité de l’offre de véhicules Peugeot qui sera électrifiée".

Dans le détail des modèles qui transporteront les joueurs cette année, du côté des électriques, on trouve les e-Expert et e-Traveller, ainsi que le SUV électrique e-2008. Pour ce qui est des véhicules hybrides rechargeables, si vous êtes à Paris ou dans sa région, vous croiserez peut-être 508 Hybride et 3008 GT HYbrid 225 e-EAT8.

Sans oublier évidemment celle qui représente la vitrine technologique de la marque en terme d'électrification, la nouvelle 508 Peugeot Sport Engineered, ou 508 PSE. Avec 360 chevaux en cumulant moteur thermique et moteur électrique, elle est tout simplement la voiture française de série la plus puissante jamais produite !