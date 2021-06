Une recherche rapide sur la Ferrari F40 et vous remarquerez que presque toutes les Ferrari F40 qui existent sont de couleur rouge. Et ce n'est pas un hasard : toutes les Ferrari F40 sorties d'usine à la fin des années 80 et au début des années 90 étaient de la même couleur rouge. Conçue pour célébrer le 40e anniversaire du Cheval Cabré, cette mythique voitures de sport arborait systématiquement la couleur Rosso Corsa, le "rouge course" en italien.

Mais cela ne signifie pas que les propriétaires de cette Ferrari classique, qu'il s'agisse d'un achat d'origine ou d'occasion, n'ont pas le choix en termes de couleur. Ils ont tout à fait le droit de la modifier - tout comme l'exemple gris mat repéré à Londres dans la vidéo intégrée en haut de cette page.

Avec une teinte plutôt terne, le gris mat est loin de la personnalité extravertie de la F40 originale. C'est plutôt original, beaucoup n'aimeront pas, et on imagine que de nombreux fans inconditionnels du constructeur italien ne seront pas ravis de voir cette modification.

Mais ne vous inquiétez pas, ce n'est heureusement pas la carrosserie de la F40 qui a été repeinte ici. Il s'agit en fait d'un wrap complet réalisé par Yiannimize. Si ce nom vous dit quelque chose, c'est que Yiannimize apparaît souvent aux côté de Mat Watson dans les drag races de Carwow.

Au-delà du tollé attendu, c'est au propriétaire de décider de ce qu'il veut faire avec son véhicule. Tant que c'est son argent, personne ne peut lui dire ce qu'il doit faire. Comme on dit, sa voiture, ses règles. Cela vaut même pour une voiture aussi spéciale et rare qu'une F40.

Mais ce n'est que notre opinion. Et vous, qu'en pensez-vous ? Cette modification est-elle un sacrilège ou non ? Faites-nous part de votre avis dans la section des commentaires ci-dessous.

En attendant, vous pouvez regarder comment cette F40 a été transformée par Yiannimize dans la vidéo ci-dessous :