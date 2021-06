La question qui a mené à l'incroyable Bugatti Bolide était simple : "Et si nous développions une super voiture de sport, légère, avec le W16 ?". Il est vrai qu'avec la révélation récente des La Voiture Noire et autre Chiron Super Sport, nous avions un peu oubliée cette hypercar radicale étudiée exclusivement pour la piste.

Mais elle s'est rappelée à notre bon souvenir à l'occasion du salon de l'automobile de Milan Monza 2021 qui se tient jusqu'au 13 juin, où elle exposée dans les rues de la capitale de la mode. Et nos confrères italiens de Motor1.com Italie ont pu approcher le bolide pour nous le présenter en vidéo !

Avec la Bugatti Chiron, dans ses différentes versions, parler d'une puissance de 1500 ou 1600 ch est presque devenue banale. Sauf que ce concept Bolide change légèrement la donne en augmentant encore la dose : cette alsacienne de l'extrême annonce une puissance de 1850 ch (pour autant de Nm de couple). Et comme si ça ne suffisait pas, elle réduit en même temps le poids à seulement 1240 kg - l'équivalent d'une Volkswagen Golf normale - grâce à l'utilisation intensive du carbone et du titane.

En prenant notre calculatrice, on en déduit un rapport puissance/poids de 0,67 kg/ch, ce qui veut dire que chaque "cheval-vapeur" doit tracter bien moins d'un kilogramme. Pour faire une autre comparaison, la Chiron dont la Bolide dérive a un ratio de 1,33 kg/ch. Et pourtant, les performances de l'hypercar de Molsheim sont déjà proprement incroyables !

Imaginez celles de la Bugatti Bolide... Le 0 à 100 km/h est annoncé en seulement 2,17 secondes et le 0 à 400 km/h en seulement 24,64 secondes. Cela signifie qu'elle laisse derrière elle beaucoup d'autres hypercars comme la Ferrari SF90 ou la Koenigsegg Jesko, et tout cela sans la moindre forme d'électrification : c'est toute la puissance pure des 16 cylindres W et des quatre turbos qui soufflent non-stop.

Pour rappel, et contrairement aux débuts de La Voiture Noire, cette Bugatti Bolide n'est pas qu'une maquette à l'échelle 1 : elle roule bel et bien ! Mais on ne sait toujours pas si Bugatti a décidé ou non de la produire, même en petite série... Affaire à suivre !