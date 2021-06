Des drag races, on en voit tous les jours ou presque. Et parfois, il s'agit de courses entre des engins qui ne jouent pas franchement dans la même cour. On a par exemple déjà vu une AMG GT R faire la course en marche arrière avec un Renault Twizy, tandis que récemment, c'est un vélo qui s'est mesuré à la "voiture" la moins chère d'Afrique du Sud dans une course. Et on en oublie sûrement.

Mais toutes ces courses étaient bizarres parce qu'elles étaient lentes. Cette fois-ci, nous assistons à l'une des drag races les plus étranges mais aussi les plus amusantes qui soient, et elle oppose deux véhicules très puissants - l'un est homologué pour la route, l'autre est réservé aux circuits.

D'un côté une hypercar, la Bugatti Chiron, de l'autre, une Formule 1 de Red Bull Racing, championne du monde. Et c'est une fois de plus le site britannique Carwow qui a réussi à organiser cette réunion au sommet. Avant d'assister à la course, arrêtons nous sur quelques chiffres, au cas où il faudrait replacer ces deux protagonistes du jour dans leur contexte.

Dans la Bugatti Chiron on retrouve un moteur bien connu, le fameux W16 quadri-turbo de 8,0 litres qui développe 1500 chevaux (1103 kW), transmis aux quatre roues par une boîte automatique à double embrayage.

La voiture de course de Formule 1 que l'on voit ici, la RB7, est équipée d'un V8 de 2,4 litres limité à 18 000 tr/min et développant jusqu'à 760 ch (559 kW). À son volant, d'ailleurs, on ne trouve pas n'importe qui puisqu'il s'agit de l'ancien pilote de Formule 1 et 13 fois vainqueur de Grand Prix, David Coulthard.

Avec presque deux fois plus de puissance, la Bugatti Chiron semble gagner à première vue, mais n'oublions pas que la RB7 ne pèse qu'environ 650 kilogrammes, conducteur compris. En revanche, la Chiron pèse un peu moins de 2 tonnes, ce qui donne un avantage considérable à la F1.

Mais finalement, ces chiffres sont-ils vraiment importants ? Pas vraiment, car même si ce match n'a aucun sens, si ce n'est de comparer ce qui se fait de mieux sur route et sur circuit, il n'en reste pas moins très intéressant à regarder.