Une familiale marron avec une transmission automatique ne semble pas très excitante, mais cela change lorsque la familiale en question n'est autre que la puissante Audi RS 6 Avant. L'une des voitures familiales les plus rapides est enivrante dans à peu près toutes les couleurs imaginables, et cette teinte marron Ipanema est un summum en termes de désirabilité.

Il s'agit d'une option coûteuse à 2900 € (en Allemagne), mais lorsque vous payez déjà plus de six chiffres pour vous offrir ce bijou, dépenser quelques milliers d'euros en plus pour la peinte est insignifiant. Notre ami d'Auditography a eu la chance de passer un peu de temps avec ce break à Varsovie, en Pologne. Équipé du pack Black Optic (option), cet exemplaire a un intérieur en cuir Cognac Brown.

Galerie: Audi RS 6 Avant couleur Ipanema Brown

10 Photos

Les crossovers et les SUV font peut-être fureur de nos jours, mais nous prendrions volontiers une familiale rapide, surtout si elle a une couleur inhabituelle comme c'est le cas de cette RS 6. Ceci étant dit, elle n'est pas parfaite car il s'agit d'un modèle européen, ce qui signifie qu'elle est équipée d'un limiteur et d'un filtre à particules à essence pour se conformer aux réglementations strictes en matière d'émissions. Cela atténue la sonorité sauvage délivrée par le V8 bi-turbo à travers les embouts d'échappement ovales spécifiques à la RS.

Si le super break était d'origine au moment du tournage, il se dit que son propriétaire l'avait soumis à un Stage 1. Le moteur 4 litres développe désormais 730 chevaux et 981 Nm de couple. C'est une sacrée augmentation par rapport à une RS 6 d'origine (600 chevaux et 800 Nm) et cela devrait se traduire par des accélérations dignes d'une supercar.

Nous n'avons pas encore vu sa grande rivale - la Mercedes-AMG E 63 Estate - dans des couleurs spéciales, et nous sommes presque certains que les fans de breaks à haute performance aimeraient voir une BMW M5 Touring peinte dans une couleur aussi spéciale. En attendant, Audi vend la RS 6 dans des couleurs assez folles, dont le vert Goodwood, l'orange Coral, le jaune Citrus et le vert Camouflage.