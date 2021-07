Vous êtes à la recherche du parfait Land Cruiser FJ40 ? Alors Bonhams a peut-être la solution pour vous avec un pedigree plutôt spécial. En effet, quelques jours après avoir découvert sa caravane Airstream qui l'a suivi sur nombre de tournages pendant plusieurs décennies, c'est au tour du Toyota Cruiser classique de Tom Hank d'être mis aux enchères.

Cet exemplaire immaculé est l'un des plus beaux véhicules tout-terrain que nous ayons vu et il est même signé par l'acteur en personne. Alors qu'attendez-vous, sortez votre chéquier et offrez-vous un FJ40 Land Cruiser unique en son genre !

Ce FJ40 particulier n'est pas destiné aux puristes du Land Cruiser puisque Tom Hanks a décidé de le préparer en pensant aux performances. Pour commencer, le légendaire Straight-6 du Land Cruiser est remplacé par un moteur GM L35 Vortec V-6 de 4,3 litres plus moderne. Cet échange de moteur est certifié par le California Bureau of Automotive Repair et porte le label d'inspection BAR sous le capot. Cela signifie que ce moteur répond aux exigences de la Californie en matière d'émissions et qu'il peut légalement être conduit comme une voiture californienne.

Le FJ40 présente une hauteur de caisse d'origine qui a été renforcée par des amortisseurs Emu et des moyeux Warn. La direction et les freins assistés ont également été ajoutés pour une expérience de conduite plus confortable qui ne nécessite pas l'effort supplémentaire des systèmes manuels. Pour une meilleure capacité tout-terrain, il y a aussi un jeu de pneus Toyo Open Country 31 x 10.50 R 15LT avec une roue de secours assortie.

À l'intérieur, vous trouverez l'ajout de la climatisation, ainsi qu'un ensemble de sièges baquets à réglage électrique d'origine Porsche. Une simple radio Sony et des haut-parleurs sont également présents, mais ne vous attendez pas à un système audio haut de gamme.

Ce FJ40 a été bien utilisé, sans être trop maltraité. Sur le châssis, vous pouvez voir les résultats des centaines de kilomètres parcourus sur les sentiers et de l'utilisation affectueuse de M. Hanks. Ce FJ40 est prêt pour son prochain propriétaire qui pourra s'attaquer à ses sentiers favoris dans un FJ40 Land Cruiser bien construit.