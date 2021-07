Le Land Cruiser a fait l'objet de beaucoup d'attention ces derniers temps, principalement parce que Toyota a récemment lancé la toute nouvelle Série 300 à l'échelle internationale et a supprimé le modèle aux Etats-Unis. Cela peut paraître surprenant pour certains, mais la série 70 est toujours d'actualité, malgré son lancement initial en 1984. De plus, elle sera mise à jour l'année prochaine en Australie, où elle reste très populaire.

Disponible en tant que pick-up à cabine simple ou double, ainsi que dans les carrosseries Wagon cinq portes et Troop Carrier deux portes, la LC70 recevra des améliorations matérielles dans les 12 prochains mois. Le magazine australien Motoring a appris des représentants locaux de Toyota que le célèbre tout-terrain bénéficierait d'une amélioration de la sécurité et d'une augmentation de la capacité de charge utile.

Le Land Cruiser série 70 a été mis à jour tout au long de son cycle de vie de 37 ans, la dernière mise à jour datant de l'année dernière, lorsque la version australienne a reçu un écran tactile de 6,1 pouces et deux ports USB, entre autres changements. En remontant le temps, 2016 a vu le lancement d'un moteur diesel plus propre pour répondre à des réglementations plus strictes en matière d'émissions, ainsi qu'un système de contrôle de traction, des airbags rideaux latéraux et diverses aides électroniques pour le conducteur.

Galerie: Toyota Land Cruiser J70 (2021)

30 Photos

Elle est actuellement disponible en Australie avec le fidèle moteur V8 turbodiesel de 4,5 litres produisant 202 chevaux (151 kilowatts) et 430 Nm de couple. Le punch du diesel est transmis au système à quatre roues motrices par l'intermédiaire d'une transmission manuelle à cinq vitesses. Motoring note qu'il est peu probable que la mise à jour de 2022 soit accompagnée du V6 diesel biturbo introduit dans le Land Cruiser Série 300 où il développe 305 ch et 700 Nm transmis aux roues par une boîte automatique à dix rapports.

Également disponible au Moyen-Orient (où le FJ Cruiser est toujours en vente), le LC70 devrait rester en place au moins quelques années de plus, étant donné que le constructeur investit de l'argent dans une version actualisée. Toyota pense à développer un remplaçant direct depuis 2013, mais il semble qu'il donne la priorité aux développements continus de la vénérable Série 70. La même chose s'est produite avec son prédécesseur, la Série 40 ayant été vendue entre 1960 et 2001.

On ne sait pas encore quand la version révisée sera lancée, mais Toyota a déclaré à Motoring :